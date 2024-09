Vai ficar feio? Por isso garantem que a ‘pior parte’ do divórcio de J.Lo e Ben Affleck ainda está por vir

A história de amor entre Jennifer Lopez e Ben Affleck, que em algum momento foram apelidados de ‘Bennifer’, sempre foi uma montanha-russa midiática. Desde que se conheceram no início dos anos 2000, seu relacionamento tem sido marcado por altos e baixos, rupturas públicas e, finalmente, uma segunda chance inesperada no amor.

Depois de se reencontrarem quase duas décadas após seu primeiro compromisso fracassado, parecia que o casal finalmente havia encontrado estabilidade. No entanto, após dois casamentos, um íntimo em Las Vegas e uma cerimônia luxuosa na Geórgia, o conto de fadas chegou a um final abrupto e escandaloso com o recente anúncio de seu divórcio.

A notícia da separação deixou muitos fãs do casal completamente atônitos, especialmente devido à rapidez com que tudo se desenvolveu. Foi Jennifer Lopez quem tomou a iniciativa ao solicitar o divórcio, citando "diferenças irreconciliáveis" como a razão oficial da separação. Embora essa explicação seja comum em casos de divórcios de alto perfil, a realidade por trás da separação parece ser muito mais complexa.

As coisas vão piorar para J.Lo e Ben Affleck?

Embora pareça que ambos estão retomando suas vidas com mais tranquilidade, o divórcio poderia piorar e se tornar uma questão bastante cara. De acordo com várias fontes próximas ao casal, a separação poderia ficar "feia", devido à falta de um acordo pré-nupcial antes de seu casamento em Las Vegas em 2022.

Este detalhe tem gerado grande expectativa, uma vez que ambos possuem fortunas substanciais, construídas ao longo de décadas de trabalho no cinema, música e acordos publicitários.

Atualmente, o casal está em mediação com a renomada advogada de divórcios Laura Wasser, que já trabalhou com celebridades como Kim Kardashian e Kevin Costner. No entanto, os ‘pontos de conflito’ do divórcio parecem estar centrados nos aspectos financeiros, já que a cantora mencionou em sua petição que não tinha conhecimento preciso dos bens adquiridos durante seu casamento com Affleck.

Isso complica a situação, pois sem um acordo pré-nupcial, ambos terão que negociar a divisão dos ativos acumulados nesses dois anos de união, o que poderia gerar tensões adicionais.

Na Califórnia, onde o processo está sendo gerenciado, apenas os rendimentos e propriedades adquiridos durante o casamento são considerados bens comuns sujeitos a divisão. Mesmo assim, as cifras não são insignificantes: o casal comprou uma mansão em Beverly Hills em 2023, que foi listada em julho por 68 milhões de dólares, além dos milhões que ambos ganharam em seus respectivos trabalhos no cinema e em campanhas publicitárias, como os comerciais da Dunkin' nos quais Affleck participou recentemente.

Um divórcio anunciado

Um dos fatores que parece ter contribuído para a separação foi a diferença de personalidades entre ambos. Segundo várias fontes, seus estilos de vida e formas de abordar a vida diária chocavam de maneira significativa.

A data oficial de separação foi 26 de abril, quando J.Lo estava em Nova York e Affleck estava em Los Angeles. Diz-se que o ator começou a mover seus pertences para fora da casa que compartilhavam enquanto a chamada ‘Diva do Bronx’ estava fora, o que a pegou completamente de surpresa. Quando ela voltou para Los Angeles em maio, Affleck aparentemente evitou responder às suas mensagens ou chamadas, criando um distanciamento evidente.

No meio desses conflitos, houve rumores sobre a proximidade de Affleck com a atriz Kick Kennedy, filha de Robert F. Kennedy Jr., o que alimentou ainda mais a especulação sobre o motivo de sua separação. Embora um representante do ator tenha negado qualquer relacionamento romântico, esse tipo de boato não ajudou a aliviar a tensão entre o casal.

Após o divórcio, ambos parecem estar focando em seus respectivos futuros. Por enquanto, foi relatado que Ben comprou uma casa por 20 milhões de dólares em julho, além de estar passando tempo com seus três filhos. Da mesma forma, Jennifer estaria procurando uma nova residência enquanto se refugia em seus filhos Max e Emme, fruto de seu relacionamento com Marc Anthony.