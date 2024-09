O impactante e desconhecido visual de Lady Di que só foi usado uma vez e que enfureceu a rainha Elizabeth

Richard Dalton foi o cabeleireiro pessoal da Lady Di por mais de dez anos. O profissional cuidava, penteava e cortava cuidadosamente o cabelo da falecida princesa de Gales. Ele recentemente contou sua história para o livro que está prestes a ser lançado por Renae Plant, ‘It’s All About The Hair: My Decade With Diana’, conforme revelado pelo Panorama.

ANÚNCIO

É revelada a razão pela qual Lady Di não mudava de penteado

Richard Dalton relatou como foi o tempo que passou com a primeira esposa de Charles III e algumas de suas maiores histórias, pois ambos mantinham uma relação de amizade cheia de intimidade, já que, segundo ele, “toda mulher confia em seu cabeleireiro e ela não foi exceção”.

Lady Di La princesa lograba marcar tendencias. (Diana Archive/Getty Images)

Richard Dalton e a princesa Diana se conheceram quando ele era gerente de uma grande loja a qual a princesa visitou certa vez com suas irmãs mais velhas, Lady Sarah e Lady Jane, quando ainda era adolescente.

O cabeleireiro pessoal de Lady Di

A relação de trabalho deles começou após o casamento da Lady Di com o Príncipe Charles em 1981 e depois que o estilista de Diana na época, Kevin Shanley, a traiu e vendeu sua história para a mídia.

Segundo Dalton relata no livro, Diana se aproximou dele e pediu para que fosse seu cabeleireiro pessoal em tempo integral. A partir desse momento, Richard acompanhou a princesa Diana em todas as viagens que ela fez entre 1983 e 1991. Durante esses anos, ele ajudou a criar alguns dos looks mais icônicos dela, como os que foram apelidados de Dynasty Di, The Elvis ou The Vera Lynn.

Richard Dalton foi responsável por pentear a princesa Diana por muitos anos

Durante grande parte dos anos 80, o público já estava acostumado a ver os cabelos loiros de Lady Diana em um penteado midi, um estilo que mudou raramente, mas quando o fez, escolheu fazê-lo em um evento público com um coque sofisticado, provocando a fúria da Rainha Elizabeth II, já que se tratava da abertura do Parlamento britânico em 1984 e o novo penteado da princesa havia roubado o protagonismo dela.

O penteado que causou a fúria da rainha Elizabeth II

"O novo e glamoroso penteado de Diana apareceu em todas as capas do dia seguinte, eclipsando completamente a solenidade da ocasião. A princesa aprendeu a lição e jurou que seu cabelo nunca mais seria o centro das atenções e distrairia as pessoas do trabalho da realeza", contou Dalton.

Por isso, Lady Di não mudava de estilo: “a partir desse momento, só cortei o cabelo dela no máximo um quarto de polegada. Como era curto, eu podia deixá-la pronta em 15 minutos”, conta o cabeleireiro.