Rock in Rio: Rapper Hungria estreia como headliner do Palco Global Village

Hungria estreia no Palco Global Village, do Rock in Rio 2024

O cantor Hungria foi confirmado na edição comemorativa de 40 anos do Rock in Rio. Ele se apresenta no Palco Global Village, no primeiro dia, 13 de setembro, fazendo sua estreia no festival. No mesmo dia, Travis Scott, 21 Savage, Ludmilla e Matuê também cantam, mas o cantor indiano Karan Aujla deixou o line-up por motivos pessoais.

Antes do Rock in Rio 2024, Travis Scott foi preso nos EUA

Em junho deste ano, o rapper Travis Scott, de 33 anos, foi preso em Miami (EUA) ao ser acusado de embriaguez em público e invasão de propriedade, segundo informou o site ‘TMZ’. Ele foi detido por volta das 4h e pagou a fiança de 650 dólares para ser liberado.

Valores e atrações do Rock in Rio 2024

O Rock in Rio 2024 está marcado para acontecer nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, que recebe diversas novidades, incluindo uma nova edição do “Dia Delas”, somente com atrações femininas, e a inclusão do “Dia Brasil”, uma data em que somente artistas brasileiros participarão como forma de celebrar os diversos ritmos que compõe a música brasileira.

Entre as atrações internacionais, destacam-se as presenças de Ed Sheeran, Travis Scott, Shaw Mendes, Mariah Carey, Katy Perry, Evanescente, Imagine Dragons, Avenged Sevenfold e Deep Purple. Já no nacional, nomes como Ivete Sangalo, NX Zero, Os Paralamas do Sucesso e Chitãozinho e Xororó devem passar pelos palcos da edição.

Os ingressos têm valores que variam de R$397,50 (meia entrada) a R$795 (inteira) e dão direito a entrada em um único dia do festival.

Em maio deste ano, durante a pré-venda, demorou apenas duas horas e quinze minutos para serem vendidos mais de 300 mil ingressos. Segundo a organização do evento e o G1, a marca foi considerada um recorde para a organização, visto que neste primeiro momento a pré-venda era exclusiva para clientes Itaú.