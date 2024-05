Rock in Rio vende mais de 300 mil ingressos em duas horas

Duas horas e 15 minutos, esse foi o tempo necessário para que mais de 300 mil ingressos disponibilizados na pré-venda do Rock in Rio 2024 fossem vendidos. Segundo a organização do evento e o G1, a marca foi considerada um recorde para a organização, visto que neste primeiro momento a pré-venda era exclusiva para clientes Itaú.

A abertura das vendas gerais está prevista para a próxima quinta-feira, dia 23 de maio, a partir das 19 horas, somente pelo site da Ticketmaster. Diante do sucesso de vendas dos ingressos nessa primeira etapa, acredita-se que os demais também se esgotem com facilidade.

Os primeiros dias que tiveram ingressos esgotados, e que duraram menos 40 minutos, foram as datas que têm Travis Scott e Shawn Mendes como headliners. Em seguida, vieram os dias em que Imagine Dragons e Katy Perry se apresentam. Na sequência, esgotaram os dias com a presença de Avenged Sevenfold e Ed Sheeran. A última data a ter ingressos disponíveis foi o ‘Dia Brasil’, que conta com os grandes nomes da música brasileira.

40 anos de festival

O Rock in Rio 2024 promete ser uma edição história de um dos mais tradicionais festivais do Brasil. Completando 40 anos de história, o festival promete unir grandes nomes da música nacional e internacional na Cidade do Rock.

Ao todo, serão sete dias de evento: 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, cada qual com um line-up composto por diversos nomes da música. Além dos dias já tradicionalmente dedicados ao pop e ao rock, a edição deste ano também contará com o ‘Dia Delas’, no qual somente mulheres se apresentarão; e o ‘Dia Brasil’, contando com diversos nomes da música brasileira e dos mais variados estilos musicais. Além de mudanças no line-up, a edição também promete novas estruturas na Cidade do Rock e uma experiência ainda mais incrível para quem for ao evento.