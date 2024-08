Preta Gil desabafa sobre o novo diagnóstico de câncer: ‘Não é fácil’

A cantora Preta Gil usou as redes sociais para desabafar sobre sua nova luta contra o câncer. Segundo ela, não está sendo nada fácil lidar com a descoberta de que há nódulos em quatro partes do corpo e com tudo que vem passando desde que começou o tratamento oncológico. Emocionada, a filha de Gilberto Gil afirmou que tem muita vontade de viver e deixou claro aos fãs que não vai desistir, mas que sente um medo “avassalador” diante deste novo desafio.

“Viver não é fácil e não está sendo fácil pra mim nesse momento, estou cercada de amor por todos os lados, mas sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, minha disciplina e meu comprometimento com a cura”, escreveu Preta no Instagram.

Neste desabafo, a apresentadora do TVZ (Multishow) disse que não vai desistir: “Não é fácil, mas vou vencer mais uma vez e vencer pra mim é não baixar a cabeça é ser feliz na adversidade, é um dia de cada vez”.

Preta levou ‘um grande susto’ ao descobrir o avanço do câncer

Recentemente, Preta Gil revelou que o tumor voltou em quatro lugares diferentes do corpo. No domingo (25), a cantora, de 50 anos, revelou aos seguidores que possui dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão e voltou a afirmar que todos foram pegos de surpresa durante os exames de rotina.

“Vim fazer os exames de rotina e todos nós fomos surpreendidos. Eu, médicos, amigos. É mais comum do que se imagina, mas é um grande susto”, disse a filha do cantor Gilberto Gil, ao encerrar o primeiro ciclo de quimioterapia.

Após luta contra um câncer no intestino, Preta falou sobre o novo diagnóstico

A cantora lutou contra um câncer no intestino, também chamado de colorretal, em 2023, mas oito meses depois, ela voltou às redes sociais para falar que iria voltar ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para um novo tratamento oncológico.

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”, escreveu a famosa em sua conta oficial no Instagram.