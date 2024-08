Câncer no intestino: Diagnóstico trouxe sensação de culpa para Preta Gil

Preta Gil revelou culpa ao descobrir que estava com um câncer no intestino

O diagnóstico de câncer no intestino trouxe uma sensação de culpa para Preta Gil, que voltou ao tratamento oncológico oito meses após anunciar que estava curada. Mas, ao ser entrevistada por Pedro Bial, a filha de Gilberto Gil contou também como mudou esse sentimento com o tempo.

“Eu tinha uma culpa muito grande no meu câncer, porque era no meu intestino. Sempre foi um debate na minha vida a questão do meu peso, um debate até muito mais público do que meu”, disse a famosa no programa ‘Conversa com Bial’ (TV Globo).

A irmã de Bela Gil confirmou que o diagnóstico de câncer fez com que algumas “nóias” surgissem em sua cabeça: “Quando começou o debate público comecei a comprar algumas questões para mim”, afirmou ela, que encerrou o primeiro ciclo de quimioterapia.

A alimentação virou um problema para Preta Gil administrar

Diante da confirmação de um câncer no intestino, a empresária teve que mudar sua alimentação, algo que nunca foi uma das suas grandes preocupações. Para Pedro Bial, Preta relatou que se sentiu culpada por não ter ficado atenta ao que comia, mas que hoje procura ser uma mulher mais saudável.

“Eu me culpei muito pela minha não administração correta da alimentação durante a minha vida. A gente pode se amar do jeito que a gente é, mas temos que entender se esse corpo é saudável. Hoje sou saudável, me cuido, e sou fora do padrão, não sou uma mulher magra”.

Preta Gil compartilha surpresa após ter alta hospitalar

Preta Gil compartilhou com os fãs que teve uma surpresa ao concluir a primeira fase do tratamento contra o câncer. Pelo Instagram, a filha do cantor Gilberto Gil agradeceu aos amigos que enviaram dois balões, um escrito “o amor cura” e outro “Preta te amamos”.

Amigos mandam surpresa para a casa de Preta Gil, que segue lutando contra o câncer (Reprodução/Instagram)

Na legenda de uma sequência de fotos postada em seu perfil oficial, a famosa escreveu que o primeiro ciclo de quimioterapia foi concluído e agradeceu a rede de apoio: “Ter essa rede de apoio dos meus amores, o acompanhamento e cuidados dos meus médicos é essencial para o meu processo de cura. Vocês me dão força e ânimo para seguir! Obrigada a todos, a Deus, meus Orixás e minhas Santinhas!”

A apresentadora do TVZ (Multishow) disse que já estava se recuperando em sua casa, localizada em São Paulo: “Fui recebida com muito amor e carinho. Agora é descansar, praticar exercícios e me alimentar bem. Vamos em frente, um dia de cada vez!”.