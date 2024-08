Preta Gil compartilha surpresa após ter alta hospitalar: ‘O amor cura’

Preta Gil compartilhou com os fãs que teve uma surpresa ao concluir a primeira fase do tratamento contra o câncer. Pelo Instagram, a filha do cantor Gilberto Gil agradeceu aos amigos que enviaram dois balões, um escrito “o amor cura” e outro “Preta te amamos”.

ANÚNCIO

Na legenda de uma sequência de fotos postada em seu perfil oficial, a famosa escreveu que o primeiro ciclo de quimioterapia foi concluído e agradeceu a rede de apoio: “Ter essa rede de apoio dos meus amores, o acompanhamento e cuidados dos meus médicos é essencial para o meu processo de cura. Vocês me dão força e ânimo para seguir! Obrigada a todos, a Deus, meus Orixás e minhas Santinhas!”

A apresentadora do TVZ (Multishow) disse que já estava se recuperando em sua casa, localizada em São Paulo: “Fui recebida com muito amor e carinho. Agora é descansar, praticar exercícios e me alimentar bem. Vamos em frente, um dia de cada vez!”.

Em luta contra o câncer, que retornou em quatro lugares diferentes do corpo (dois linfonodos, uma metástase que fica no peritônio e uma lesão no ureter), Preta Gil recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (26) e mostrou que segue confiante em sua recuperação.

O diagnóstico e retomada do tratamento foi revelado aos fãs pelo Instagram

Preta Gil não escondeu dos fãs o diagnóstico de câncer. Oito meses após anunciar o fim do seu tratamento, a irmã de Bela Gil voltou ao Instagram para contar que descobriu novos nódulos durante um exame de rotina feito no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior”, disse a autora do livro ‘Os primeiros 50′ aos seguidores.

Preta aproveitou o momento para pedir a boa energia dos fãs, que acompanham o tratamento desde janeiro de 2023, quando ela foi diagnosticada com um câncer no intestino, também chamado de colorretal: “Conto com as orações e vibrações de todos para seguir confiante”.

A filha de Gilberto Gil fica em casa durante 12 dias. Após esse período, ela retorna ao hospital para um novo ciclo do tratamento oncológico.