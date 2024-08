O câncer de Preta Gil está em quatro lugares do corpo: ‘Um grande susto’

Preta Gil revela que câncer está em quatro partes do corpo

A apresentadora Preta Gil revelou que o tumor voltou em quatro lugares diferentes do corpo. Neste domingo (25), a cantora, de 50 anos, disse que possui dois linfonodos, uma metástase no peritônio e uma lesão e voltou a afirmar que todos foram pegos de surpresa durante os exames de rotina.

ANÚNCIO

“Vim fazer os exames de rotina e todos nós fomos surpreendidos. Eu, médicos, amigos. É mais comum do que se imagina, mas é um grande susto”, disse a filha do cantor Gilberto Gil, ao encerrar o primeiro ciclo de quimioterapia.

Preta Gil retoma o tratamento contra o câncer

Agora, Preta Gil retorna para sua casa, onde fica em repouso, até o retorno ao hospital para um novo ciclo. Segundo a famosa, serão 12 dias longe do centro médico: “A minha rotina de tratamento oncológico voltou para que possa curar os quatro focos que citei do câncer”, disse ela.

A cantora Preta voltou a pedir que os fãs não parem de rezar por sua recuperação total: “Continuem rezando por mim. Estou bem, com a cabeça boa, muito melhor do que quando comecei o tratamento em 2023. Cheia de vontade de viver”.

O diagnóstico de Preta Gil

Preta Gil foi diagnosticada com câncer no intestino, também chamado de colorretal, em janeiro de 2023. Após oito meses de um longo tratamento, a famosa anunciou que estava curada, mas, em agosto deste ano, ela voltou às redes sociais para contar que iria voltar ao Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

“Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”, escreveu a famosa em sua conta oficial no Instagram.