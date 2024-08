‘Passagrana’: filme nacional promete reviravoltas em torno de um plano de assalto

“Passagrana”, a nova prodição da Intro Pictures, estreia em 19 de setembro nos cinemas brasileiros, e promete trazer uma narrativa no modelo heist, abordando o maior plano de assalto do quarteto Zoinhu (Wesley Guimarães), Linguinha (Juan Queiroz), Mãodelo (Elzio Vieira) e Alãodelom (Wenry Bueno).

Com o roteiro e direção de Ravel Cabral, o cenário do longa é composto pelas ruas de São Paulo, acompanhando a realidade e os desafios enfrentados pelo quarteto sobre viver à margem da lei. Ao enxergar a oportunidade de assalto a um banco que pode mudar suas vidas, o grupo mergulha de cabeça.

Com a ambição de conquistar uma vida melhor por meio do maior crime de suas vidas, a ação do quarteto pode custar suas vidas. O grupo acaba cruzando com policiais corruptos e tem o plano comprometido, entrando cada vez mais em uma zona de risco difícil de se ver livre.

Além do quarteto de protagonistas, o longa conta com a participação de Irene Ravache e Caco Ciocler, Giovanna Grigio, Carol Castro, Marco Luque, Luciana Paes e Leandro Ramos.

A produção estreia em 19 de setembro nos cinemas brasileiros; confira o trailer e a ficha técnica:

Ficha técnica:

Produtora: Intro Pictures

Coprodução: Star Original Productions

Roteiro e Direção: Ravel Cabral

Elenco: Wesley Guimarães, Juan Queiroz, Elzio Vieira e Wenry Bueno

Atriz Convidada: Irene Ravache

Ator Convidado: Caco Ciocler

Participações Especiais: Giovanna Grigio, Carol Castro, Marco Luque, Luciana Paes e Leandro Ramos.

Produção: Simoni de Mendonça, Lucas Vivo García Lagos e Roberto Vivo

Produção Executiva: Claudia Melissa, Daniela Conde e Gabriela Pimentel

Direção de Fotografia: Carlos Zalasik, ABC

Direção de Arte: Rafael Blas

Montagem: Raoni Rodrigues

Música Original: Fabio Góes

Pós-produção de Imagem: Gafanhotto Post

Mixagem: Loud+