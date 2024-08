Entrevista de Blake Lively ressurge, revelando o uso repetido de um insulto contra pessoas transgênero

Blake Lively e Ryan Reynolds são um dos casais mais sólidos e queridos da indústria de Hollywood. Suas carreiras artísticas e vida em casal geram vários comentários nas redes sociais e é que quando os internautas se tornam criativos e investigativos, como detetives, sempre encontram detalhes que se tornam virais num piscar de olhos.

ANÚNCIO

E assim aconteceu nos últimos dias com Blake Lively, que está em plena promoção do filme ‘É Assim Que Acaba’, onde os fãs encontraram, entre os milhares de eventos que têm gerado críticas à famosa, um com a comunidade LGBTIQ+ que o lançou novamente nas redes e gerou polêmica mais uma vez.

Trata-se de declarações feitas por Lively vários anos atrás, nas quais ele é acusado de usar termos que aparentemente são ofensivos para a comunidade trans.

“‘Tranny’ é um desrespeito às pessoas trans”

Um usuário do X resgatou as palavras de Lively para a revista Elle em 2012, onde a atriz afirmava querer ter filhas ou, caso contrário, travestis, e dava uma razão polêmica: “Tenho sapatos e bolsas incríveis e histórias que precisam ser apreciadas”.

Este comentário levou outros internautas a investigar um pouco mais e lembrar de uma entrevista feita em 2009, onde a atriz diz: "Muitas vezes me sinto como uma 'tranny'. Não sei, sou... alta? Me colocam em saltos de quinze centímetros e ultrapasso todos os homens".

"Tenho este cabelo comprido e uso muitas roupas e maquiagem. Muitas vezes sinto-me muito grande, e estou rodeada de pessoas pequenas. Às vezes sinto-me como um homem", acrescentou.

As críticas já têm anos

De acordo com o portal Marca, Lively já havia enfrentado críticas em 2018 por declarações à Nylon: “Você lê as revistas de fofocas e todo mundo está saindo com todo mundo, todo mundo odeia todo mundo, todo mundo fez toneladas de cirurgia plástica e na verdade somos homens e transexuais. Você não ouve os rumores”.

ANÚNCIO

O fato é que muitos dos seguidores expressaram seu desconforto com a esposa de Ryan Reynolds constantemente ofendendo a comunidade trans ao usar a palavra ‘tranny’ e consideram que após várias polêmicas, a atriz já deveria ter aprendido sobre o respeito.

Outros a defendem, negando que suas palavras tenham más intenções. “Entendo o que ele estava tentando dizer porque alguém deveria apreciar melhor todo esse Versace vintage que ele tem. Mas poderia ter usado outras palavras”, afirma um usuário.