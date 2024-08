‘Vale Tudo’: Globo quer estrela de ‘Pantanal’ no remake da novela

A atriz Julia Dalavia, que deu vida a Guta no remake de ‘Pantanal’, deve ser escolhida para interpretar Maria de Fátima na nova versão da novela ‘Vale Tudo’. A confirmação deve acontecer apenas no final de setembro.

Na trama original, de 1988, a personagem foi vivida por Glória Pires, que já respondeu aos fãs se vai ou não ser a vilã Odete Roitman na adaptação prevista para 2025. Antes da aprovação, a equipe analisa os testes feitos pela atriz e por Giullia Buscacio, que interpretou Sandra em ‘Renascer’, nos estúdios da emissora.

Segundo a Folha de São Paulo, as gravações de ‘Vale Tudo’ estão previstas para começar no último trimestre de 2024, mas a TV Globo ainda não comenta sobre os preparativos da novela para não derrubar a estreia de ‘Mania de Você’, trama de João Emanuel Carneiro que estreia em breve no horário nobre.

Após 'Pantanal', Julia Dalavia pode interpretar Maria de Fátima no remake de 'Vale Tudo' (Reprodução/Globo)

Murilo Benício negocia importante vilão na nova versão de ‘Vale Tudo’

Após deixar o elenco da próxima novela das 21h, Murilo Benício pode repetir parceria com Carolina Dieckmann no remake de ‘Vale Tudo’, previsto para assumir o horário nobre da TV Globo em 2025.

Caso as negociações sejam positivas, o ator pode viver o papel do presunçoso Marco Aurélio, o vice-presidente do grupo empresarial Almeida Roitman, que na primeira versão, em 1988, foi interpretado por Reginaldo Faria.

Atriz Débora Falabella pode emplacar papel na nova novela

Após fazer sucesso em Terra e Paixão, Débora Falabella está reservada para o remake de Vale Tudo, previsto para assumir o horário nobre da TV Globo em 2025.Segundo informações da jornalista Carla Bittencourt, do Notícias da TV, o diretor artístico Paulo Silvestrini indicou a atriz para o remake escrito por Manuela Dias, que vai substituir a novela ‘Mania de Você’, mas não há informações sobre qual será a personagem da atriz.