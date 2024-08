Preta Gil comunica retomada de tratamento contra o câncer: ‘Conto com orações’

Preta Gil compartilhou um comunicado por meio de suas redes sociais, na noite desta quinta-feira (22), que retomou o tratamento contra o câncer, oito meses depois de celebrar o fim da batalha.

Confira o comunicado deixado pela artista:

“Essa semana me internei no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para exames de rotina e foi constatado a necessidade de retomada do meu tratamento oncológico. Estou bem e sendo acompanhada pelas equipes do Prof. Dr. Roberto Kalil Filho, Dra. Roberta Saretta, Dra. Fernanda Cunha Capareli e Dr. Frederico José Ribeiro Teixeira Junior. Conto com a boa energia, orações e vibrações de todos para seguir confiante. Já, já estou de volta. Um beijo, Preta Gil”.

Procurada pelo Gshow, a assessoria da cantora informou que Preta “teve uma recidiva em dois linfonodos na pelve”.

Nas redes sociais da filha de Gilberto Gil, diversos amigos e famosos deixaram mensagens de apoio: “Já deu certo! Essa vitória tá ganha”, escreveu a influencer e ex-BBB Camila de Lucas. “Força, já deu certo”, disse a atriz e apresentadora Maisa Silva. “Te amamos, já deu certo”, registrou a apresentadora Angélica.

Outros internautas enviaram forças positivas à cantora: Preta, vai dar tudo certo. estamos aqui torcendo demais por você com todo axé do mundo”, escreveu uma influencer. “Mais uma batalha que já está vencida! Oxum é contigo! Estamos aqui em oração e batendo paó!”, disse outra seguidora.

