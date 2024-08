“Nem as vilãs de filmes fariam isso”: este é o motivo ‘cruel’ pelo qual JLo esperou para solicitar o divórcio

Não há mais volta e Jennifer Lopez finalmente pediu o divórcio de Ben Affleck no tribunal de Los Angeles, Califórnia, na terça-feira, 20 de agosto.

Como relataram diferentes veículos de comunicação como o ‘Daily Mail’ e o ‘Page Six’, a cantora foi vista com um semblante abatido, vestindo um traje moderno, com o cabelo preso em um rabo de cavalo alto.

No entanto, Ben Affleck reapareceu após o pedido de divórcio e parece tranquilo, e até se reencontrou com sua ex, Jennifer Garner, com quem foi jantar junto com seus filhos.

“Nem Stephen King se atreveu a tanto“: o motivo pelo qual JLo esperou para solicitar o divórcio

Embora Jennifer López tenha sido a mais afetada após sua separação de Ben Affleck, foi revelado o suposto motivo pelo qual ela esperou para solicitar o divórcio e gerou polêmica.

Uma fonte próxima à cantora disse ao ‘Daily Mail’ que a famosa esperou até esta terça-feira, 20 de agosto, para solicitar o divórcio como vingança contra Ben Affleck e machucá-lo, pois era o segundo aniversário de casamento deles.

É que no último 20 de agosto se completaram dois anos do segundo casamento que tiveram em 2022 na Geórgia, com amigos e familiares.

A fonte afirmou: “Jennifer disse que estava cansada de ser humilhada por Ben e esperou até o segundo aniversário porque queria magoá-lo”.

No entanto, ele garantiu que não conseguiu atingir seu objetivo, pois Ben já estava decidido a se divorciar e não foi pego de surpresa.

A fonte disse: ‘Não doeu para ele. Ele já estava acabado há muito tempo e, no fundo, ela sabe disso. Ele permitiu para que ela parecesse a vilã.”

Algumas das reações foram: "Nem Stephen King se atreveu a tanto", "ela acha que arrasou com isso e o Ben está bem feliz com a ex", "JLo é vingativa e má, mas só faz mal a si mesma", "deve ter ficado muito decepcionada ao ver o Ben tão tranquilo e feliz", "uau, nem as vilãs de filmes fariam isso", "a JLo exagerou, mas não teve resultado, o homem está com a Jennifer Garner haha", e "coitada da JLo quer ser má e fazer mal ao Ben e quem acaba mal é ela".

Jennifer está muito triste e magoada pelo fato de seu casamento ter terminado, pois ela esperava que desta vez funcionasse e que eles estivessem juntos para sempre, mas não foi o caso.

No entanto, ela entende que é hora de seguir em frente, como outra fonte disse à revista ‘People’, e é por isso que ela decidiu pedir o divórcio.

“Ela sabe que é hora de seguir em frente por várias razões... Está muito desapontada e triste, mas Ben não deu qualquer sinal de querer continuar com o casamento. Ele não demonstrou nenhum compromisso ou interesse em fazer o casamento funcionar. Ela chegou a um ponto em que tem que olhar por si mesma”, destacou essa fonte.