Morte de Nahim: Conclusão sobre o óbito do cantor fica em sigilo

Nahim foi encontrado morto em sua casa no dia 13 de junho. No mesmo dia, a Polícia Civil de São Paulo começou uma investigação para determinar a causa do falecimento do cantor. Agora, Andreia Andrade, viúva do artista, revelou que o juiz decidiu que a conclusão deve ficar em sigilo.

Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, foi a própria Andreia que pediu que a investigação fosse mantida em segredo de Justiça. A publicação conta que, nesta quarta-feira (21), ela disse nas redes sociais que após o fim das investigações pediu a quebra de sigilo, mas não teve seu pedido atendido.

“O juiz indeferiu a retirada do segredo de Justiça para preservar a imagem do Nahim, para preservar a investigação, para dar-se conclusão ao laudo”, disse a ex-’A Grande Conquista’ e ex-’Power Couple Brasil’ no Instagram.

A viúva não se entende com a filha de Nahim

Além da investigação, a morte do cantor também escancarou que Andreia e Noelle, filha de Nahim, não vivem pacificamente. A herdeira chegou a ser proibida de acompanhar o velório do pai, já que, segundo a viúva, ela nunca levou os netos para o artista conhecer.

“Agora também não adianta a filha dele vir. Quero deixar bem claro que não venha, porque não vai entrar. Não vai ver o pai, não vai se despedir do pai. A partir do momento que ela considerou que ela não tem pai, também não venha. Esteja avisada, nem perca tempo”, disse Andreia na época, durante uma entrevista ao SBT.

Filha de Nahim contrata advogado e vira assunto de Andreia no Instagram

Nesta quarta-feira (21), Andreia Andrade voltou a falar de Noelle. Desta vez, o assunto envolvia o advogado contratado por ela: “Se ela não quis saber do pai no enterro, que interesse tem agora?”, questionou a famosa. Em seguida, ela disparou: “E por que esse advogado se alinhou a ela, sendo que foi contra a mãe?”.