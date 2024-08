Viúva de Nahim mentiu sobre separação e quer provar união estável

Andreia Andrade, viúva do cantor Nahim, assumiu que a separação do casal, comunicada em outubro de 2023, foi uma mentira para despistar a ex-esposa do músico, Rosemeire Aparecida. Tal revelação surge enquanto a ex-’Power Couple’ pede na Justiça o reconhecimento da união estável do casal, adiantou o colunista Gabriel Perline, do site Contigo!.

Quando o famoso morreu, Andréia disse que eles estavam buscando uma reconciliação: “Diante da pressão psicológica, o casal achou por bem dispor na mídia que estavam separados, mas a verdade é que estavam juntos e a requerente sempre ficou ao lado do companheiro, o acompanhava nas entrevistas, nos shows e nos diversos eventos que Naim participava”, disse o advogado.

Na Justiça, a ex-participante do reality ‘A Grande Conquista’ (Record) pede que ela seja a inventariante dos bens deixados pelo músico, que morreu em 13 de julho deste ano, alegando que tem direito à herança, que conta com duas casas e uma dívida de quase R$ 19 mil para receber.

A viúva de Nahim também pediu gratuidade judicial, alegando que não tem condições financeiras para arcar com os custos processuais, “sem que lhe falte ao sustento próprio e da família”.

A defesa de Andréia alega que “a autora e o falecido conviveram pública e socialmente como se marido e mulher fossem desde 2011, e a partir de 2018 viveram na mesma moradia, com aparições públicas, e inclusive na mídia, haja vista, que o falecido era cantor e teve fama na década de 80, além de participarem de diversos programas e reality shows na Record”.

Cantor Nahim foi encontrado morto dentro de casa

Em junho deste ano, o cantor Nahim Jorge Elias Júnior foi encontrado sem vida na casa em que morava em Taboão da Serra, na Grande São Paulo. Aos 71 anos, o artista foi encontrado caído por um instalador de telefonia, que acionou o socorro. A morte foi confirmada pouco depois pela polícia.

Na época, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) registrou o caso como morte suspeita, já que as causas ainda não tinham sido esclarecidas e uma suspeita de que o artista havia caído de uma escada estava sendo investigada pela perícia. Um tempo depois, a Polícia fez uma declaração e confirmou que ele caiu da escada da residência.

Ao longo da carreira, gravou mais de 14 discos e teve 86 músicas lançadas. Ele marcava presença frequentemente nos programas de auditório e, em 1994, participou do reality show ‘Aprendiz Celebridades’, apresentado por Roberto Justus. Em 2017, ele entrou para o elenco de ‘A Fazenda’ e tentou ingressar na carreira política em 2020, quando se candidatou a vereador por São Paulo, mas não foi eleito.