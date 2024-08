Fim do sigilo: Laudo confirma a causa da morte do cantor Nahim

Após Andreia Andrade, viúva de Nahim afirmar que a conclusão sobre o óbito do cantor ficaria em sigilo de Justiça, o laudo necroscópico do Instituto Médico Legal (IML) de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, revelou que o artista perdeu consciência ou teve morte súbita por uso de uso de cocaína e traumatismo craniano.

ANÚNCIO

Segundo o G1, a Polícia Civil não encontrou indícios de crime no local onde o corpo do famoso foi encontrado. O documento da Superintendência da Polícia Técnico-Científica aponta que a causa da morte de Nahim “ocorreu por intoxicação exógena ocasionada pelo agente químico cocaína e pelo traumatismo cranioencefálico”.

O exame toxicológico feito pelo IML também encontrou remédios sedativos no organismo de Nahim, mas apontam que eles não teriam um efeito direto na morte do artista. Os peritos também afirmam que não se pode excluir a fratura no crânio como causa direta do óbito.

O documento com o resultado da causa da morte do cantor foi encaminhado para o 1º Distrito Policial (DP) da Polícia Civil de Taboão da Serra (SP), que investiga o caso desde o dia 13 de julho, quando Nahim foi encontrado sem vida em sua casa.

A conclusão sobre a morte do cantor Nahim ficaria sigilo

Andreia Andrade, viúva do artista, revelou que o juiz decidiu que a conclusão deve ficar em sigilo.Segundo o site F5, da Folha de São Paulo, nesta quarta-feira (21), ela disse nas redes sociais que após o fim das investigações pediu a quebra de sigilo, mas não teve seu pedido atendido.

A publicação conta que, teria sido a própria Andréia que pediu que a investigação fosse mantida em segredo de Justiça.

“O juiz indeferiu a retirada do segredo de Justiça para preservar a imagem do Nahim, para preservar a investigação, para dar-se conclusão ao laudo”, disse a ex-’A Grande Conquista’ e ex-’Power Couple Brasil’ no Instagram.