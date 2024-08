‘A Fazenda 16’ terá Paiol com ex-participantes e 24 famosos na sede

O diretor Rodrigo Carelli revelou que 24 famosos vão entrar no reality ‘A Fazenda 16′, que estreia no dia 17 de setembro, na Record. No X, o boss disse que 20 participantes entram direto no jogo, mas o público vai escolher mais quatro por meio de uma votação.

Durante uma live nas redes sociais da emissora, Carelli explicou que o Paiol continua na próxima temporada do reality. Desta vez, o local será composto por oito pessoas, incluindo seis ex-participantes de realities e dois influenciadores do Kwai, patrocinador da temporada.

O diretor também disse que não há uma separação por sexo, ou seja, nada de dois homens e duas mulheres. O público é quem vai determinar quem entra dentro do jogo numa votação mais flexível.

Rodrigo Carelli também deixou claro para os fãs de ‘A Fazenda’ que o elenco da 16ª temporada do programa comandado por Adriane Galisteu já está fechado, mas não mencionou os nomes das celebridades contratadas.

O diretor deu dicas sobre quem foi chamado para ‘A Fazenda 16′

Durante a live, Carelli segurou muito a língua para falar sobre os participantes, mas acabou dando algumas dicas. Segundo ele, um atleta e celebridades que ganharam a mídia por causa dos seus relacionamentos complicados foram chamadas pela equipe. Já sobre Raquel Brito, irmã de Davi Brito (BBB 24), o diretor deixou a dúvida no ar, dando um “talvez”.

Ele também deu uma pista que fez o público chegar ao nome de Flor Fernandez, ex-contratada do SBT. Segundo Carelli, uma famosa que possui apenas um registro profissional na carteira de trabalho e que já teve um affair com um cantor famoso foi contratada.

Davi Brito nunca foi convidado para o reality ‘A Fazenda 16′

Diante dos rumores que envolvem os participantes da próxima temporada de ‘A Fazenda’, a Record destacou que Davi Brito, campeão do BBB 24, nunca foi convidado para o reality rural apresentado por Adriane Galisteu.

Em nota oficial, a emissora disse: “Os supostos rumores sobre a participação de Davi Brito no reality ‘A Fazenda 16′ não procedem. Ele ou qualquer membro de sua família nunca foram convidados para integrar o elenco do programa”.