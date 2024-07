A Fazenda 16: Reynaldo Gianecchini nunca pensou nesta possibilidade

Fora da TV, Reynaldo Gianecchini negou que será um dos famosos confinados em A Fazenda 16. O ator revelou que “nunca foi cogitada” a ideia de participar do reality da Record, que estreia em setembro.

ANÚNCIO

“Eu não vou estar em A Fazenda. Nunca foi cogitada essa hipótese, nunca chegou a mim nenhum convite e nunca pensei em fazer esse reality”, disse o artista.

Boatos

Alvo de muitas polêmicas, Gianecchini fez uma rápida reflexão sobre como os boatos nascem da noite para o dia: “Alguém um dia acorda e fala: ‘Vou criar um fato aqui e vou começar a espalhar isso aí’”, disse o famoso.

Nos stories do Instagram, o ator disse que foi procurado para falar sobre a participação em A Fazenda e constatou que tudo não passa de boatos: “Queria só comentar com vocês aqui, porque o Brasil é o rei das fake news, né?”.

Reynaldo Gianecchini também aproveitou para pedir que as pessoas não acreditem em tudo que sai sobre ele: “Eu tô muito escolado já com tanta coisa que inventam do nada, histórias que não têm o menor fundamento. Mas, enfim, tá tudo certo, só vim aqui comentar com vocês”.

Ex-BBB explica como continua ‘cheirosa’ após 22 dias sem banho

Casamento com Marília Gabriela

Em outro momento, durante o podcast Selfie Service, de Lucas Selfie, Gianecchini falou sobre os boatos envolvendo o seu casamento com a jornalista. Segundo o Metrópoles, o ator falou que viveu um relacionamento verdadeiro.

ANÚNCIO

“Eu vivi um casamento hétero de verdade, a minha sexualidade é fluída, sim, eu não aceito e não admito ninguém falar ou contar sobre a sexualidade. A minha sexualidade conto eu, se quiser, e nem quero mais contar”, falou o ator.

O ator ainda rebateu quem gosta de comentar sobre a sua sexualidade:”Você não reescreve a sexualidade de ninguém, você não sabe o que se passa na vida das pessoas. As pessoas ficaram falando a vida inteira sobre a minha sexualidade”.