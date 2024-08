A Fazenda: Davi Brito nunca foi convidado para o reality rural

Diante dos rumores de que Davi Brito estaria no reality ‘A Fazenda 16′, a Record enviou uma nota afirmando que nunca convidou o campeão do ‘BBB 24′ e nenhum outro membro de sua família para integrar o elenco da 16ª temporada do programa apresentado por Adriane Galisteu, a partir de 17 de setembro.

Na web, Davi foi apontado pelos fãs do programa ao curtir a página oficial do reality rural no Instagram. Mas, neste fim de semana, a emissora se pronunciou e quebrou qualquer expectativa dos seguidores em ver o ex-motorista de aplicativo na TV.

“Os supostos rumores sobre a participação de Davi Brito no reality ‘A Fazenda 16′ não procedem. Ele ou qualquer membro de sua família nunca foram convidados para integrar o elenco do programa”, disse a postagem.

A irmã de Davi também ficou revoltada com os boatos de ida para ‘A Fazenda’. Pelo Instagram, Raquel Brito criticou quem levou os rumores a sério: “Vocês viram eu citar ‘A Fazenda’? Eu disse que alguém iria pra um reality, estamos indo para um.... Mas as páginas de fofoca esperam que tudo seja Davi... Quando for ele... ele mesmo irá falar”, escreveu a irmã do ex-BBB.

Um campeão detonado na web

Davi Brito desagradou os fãs mais uma vez. Depois que anunciou a compra de uma casa para o pai, Dermeval de Brito, o ex-motorista foi acusado de querer se mostrar na web para limpar a má fama que vem construindo depois que saiu do programa da Globo.

A simplicidade da casa comprada pelo milionário desagradou os internautas, que afirmam que ele poderia ter comprado algo muito melhor para o pai ou guardar a novidade apenas para ele e sua família: “Ninguém tem nada com isso”, disse uma pessoa.

Uma outra fã do BBB disse que Davi “nem mobiliou” a casa e chamou o campeão da última edição de “pão duro”.

Sem deixar as polêmicas envolvendo Davi Brito escapar, uma internauta alfinetou dizendo que ele “quer dar uma de bonzinho para limpar a má fama que está”, disparando que ele não engana ninguém.