Muito revoltada: Irmã de Davi solta os cachorros após ele desistir da faculdade

Raquel Brito, irmã de Davi Brito, defendeu a desistência do campeão do ‘BBB 24′ em fazer faculdade de medicina, algo que era reforçado pelo ex-brother como um sonho de vida, durante toda a temporada do reality. Pelo X, ela disse que ele tem o direito de mudar de ideia e rebateu: “Ninguém tem nada com isso”.

“Ele não tem mais liberdade de expressão, não pode focar no que quer no momento, o que também não é da conta de ninguém. Não pode isso, não pode aquilo, não pode porr* nenhuma”, disparou Raquel.

No antigo Twitter, a irmã de Davi não escondeu que está cansada dos haters e, em tom de deboche disse que acorda às 12h tranquila. Segundo ela, o campeão do BBB 24 está sendo agenciado por pessoas que o querem bem:

“Está sendo agenciado por uma agência de verdade, por pessoas que querem o bem dele, eu ganhei uma família, gente enorme”, disse ela, que em tom de deboche afirmou que passou dias sem dormir esperando isso acontecer.

Ex-BBB Davi Brito desiste de ser médico e revolta de ex-apoiadores domina a web (Reprodução/Globo)

“Hoje eu estou acordando 12h e feliz… coisa que os coitados dos haters não fazem, porque só andam falando da vida do menino”, concluiu Raquel.

Davi Brito desiste de ser médico e revolta seguidores

Quatro meses após vencer o ‘BBB 24′, o sonho de virar médico acabou para Davi Brito. Mesmo com uma bolsa de estudos nas mãos e um estetoscópio de R$ 700 dado por Thelminha (BBB 20), o baiano disse que os planos mudaram depois que ele ganhou o reality da Globo. No entanto, a declaração revoltou seus ex-apoiadores e gerou muitos comentários negativos e memes no X.

“Todo mundo tem o direito de mudar. Ninguém vai ser julgado por querer mudar. Meu plano, quando entrei na casa, era me formar doutor, mas ninguém é obrigado a seguir os planos. Fui campeão e meus caminhos mudaram”, se justificou o ex-brother ao ser entrevistado no podcast “Vem Que Tem”, do Metrópoles.