3 fatos que não podem passar despercebidos no documentário sobre Davi

O documentário sobre Davi, campeão do BBB 24, estreou em maio, no Globoplay

O documentário sobre Davi Brito, campeão do BBB 24, estreou no Globoplay. Como aconteceu com Juliette Freire, após o BBB 21, a vida do ex-motorista de aplicativo foi detalhada em alguns episódios.

ANÚNCIO

Em Davi - Um cara comum da Bahia, o campeão do BBB relembra sua trajetória e sonhos até chegar na grande final do reality show. Mas, abaixo estão três fatos que não podem passar despercebidos pelos fãs do brother, que ganhou o prêmio de R$ 2.920 milhões.

O namoro com Mani

O relacionamento com Mani não fica de fora do documentário produzido para o streaming da Globo. Para contar a história do casal antes do BBB 24, a emissora contratou atores que fizeram pequenas cenas.

Vale destacar que Mani e Davi romperam o namoro depois do BBB. A polêmica separação do casal começou depois que o motorista de aplicativo afirmou que estava conhecendo a ex-namorada.

A vida antes do confinamento no BBB

O documentário da Globo sobre o campeão do BBB 24 também traz momentos inéditos antes da entrada na casa mais vigiada do Brasil.

Como uma celebridade, cenas inéditas mostram Davi em Cajazeiras, na Bahia, até as primeiras horas fora do confinamento, no Rio de Janeiro.

O sonho de Davi Brito em ser médico não passa despercebido no documentário sobre o campeão do BBB 24 (João Cotta/Globo)

Ao longo do filme mostra o passado do brother e as diversas profissões que ele já teve para ganhar se sustentar.

A Globo também entrevista Elisângela Brito, a mãe de Davi, que fala sobre o sonho do filho em ser médico.

Depoimento de famosos

Antes mesmo de ser campeão do BBB 24, Davi chamava a atenção de muitas celebridades. Mas, em Davi - Um cara comum da Bahia, a Globo foi atrás e conversou com famosos que nasceram na Bahia, como Ivete Sangalo, Xanddy Harmonia, Carla Perez e Luis Miranda.

A atriz Carolina Dieckmann também volta à Globo para deixar claro os motivos que fizeram ela torcer por Davi até a final do BBB 24.