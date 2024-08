‘Bridgerton 4′: finalmente revelado quem interpretará o amor de Benedict, e já é vista como ‘a melhor escolha’

Desde a sua estreia em dezembro de 2020, ‘Bridgerton’ deixou uma marca inesquecível no panorama televisivo global, redefinindo o gênero de dramas históricos ao fundir uma narrativa vibrante e audaciosa com uma estética visual contemporânea. Baseada nos romances de Julia Quinn, a série não só cativou a imaginação do público com suas intrigas românticas e seu luxuoso design de figurino, mas também quebrou barreiras ao abordar temas como raça e inclusão em um contexto de época.

ANÚNCIO

A quarta temporada de ‘Bridgerton’ foca em Benedict Bridgerton, o segundo filho da família, conhecido por seu caráter artístico e sua busca por autenticidade em um mundo que valoriza a aparência e o status.

"Bem-vindo ao mercado matrimonial, senhor Bridgerton. A história de Benedict será contada na próxima temporada", foi o anúncio oficial.

Bridgerton A temporada 4 girará em torno de Benedict (Netflix)

A história de Benedict Bridgerton começa com seu relacionamento com Sophie Beckett, numa versão de ‘Cinderela’ ambientada na Inglaterra da Regência. Sophie, filha ilegítima de um conde, é maltratada por sua madrasta após a morte de seu pai. Ela comparece secretamente a um baile de máscaras onde conhece Benedict Bridgerton, com quem sente uma conexão imediata. No entanto, ela desaparece antes que ele descubra sua identidade. Benedict passa o tempo procurando pela ‘Dama de Prata’, sem saber que é Sophie, que mais tarde se torna sua criada. Finalmente, Benedict descobre a verdade e o amor supera as barreiras sociais.

A escolha desta atriz para ‘Bridgerton 4′ surpreende a todos

Nesta temporada, Sophie Beckett é introduzida como o interesse romântico de Benedict e, embora a questão estivesse no ar desde que foi anunciada, finalmente foi revelado que será interpretada pela atriz Yerin Ha.

Esta foi uma escolha aplaudida pelos fãs, que temiam que mudassem o rumo da história com uma adaptação ‘forçada’. Tem gerado grande expectativa, não apenas porque Sophie é um personagem chave na narrativa de Benedict, mas também pelo que representa em termos de diversidade e representação na série.

Yerin Ha é conhecida por seu papel na adaptação da série ‘Halo’, assim como por seu trabalho em diversas produções australianas. Sua inclusão em ‘Bridgerton’ como Sophie Beckett é um marco importante, pois lhe oferece a oportunidade de trazer uma perspectiva única a um personagem que, em muitos aspectos, reflete sua própria luta para encontrar sua identidade em um mundo que muitas vezes marginaliza o que não entende ou aceita facilmente.

ANÚNCIO

“Mal posso esperar para explorar e representar outra cultura asiática como fizeram na temporada 2. Meu Deus, ISSO VAI SER TÃO BOM”. “Ela nasceu para ser Sophie Beckett”. “Yerin Ha é uma ótima escolha como Sophie Beckett, ela é perfeita para isso.” “A partir de agora, Yerin Ha e Luke Thompson serão meu casal favorito”, expressam os internautas.

O impacto desta escolha vai além da simples representação. Ao dar vida a Sophie Beckett, Yerin Ha tem a oportunidade de explorar a complexidade de um personagem que luta contra as restrições de seu status social e as expectativas impostas pela sociedade.