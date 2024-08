Marcus Majella deixou os fãs de Paulo Gustavo emocionados com foto inédita

Marcus Majella relembra momentos únicos ao lado de Paulo Gustavo durante as gravações do humorístico '220 volts'

Marcus Majella emocionou os fãs de Paulo Gustavo ao postar uma foto antiga dos bastidores de uma gravação para o programa de humor que ele comandava no Multishow. Na legenda, o humorista falou da saudade que sente do amigo, que morreu em maio de 2021, vítima das complicações da Covid-19.

“Achei hoje essas fotos de 14 de agosto de 2012, e bateu saudade! Dia que gravamos o quadro 1Bibas from Brazil’ para o ‘220 Volts’. Quem lembra?”, escreveu Marcus no Instagram.

A publicação de Majella movimentou os fãs do filho de Dona Déa, que lembraram que este foi o começo de uma nova era para o humor na televisão e nas redes sociais: “O início de vários memes, eterno Paulinho”, disse uma pessoa, nos comentários da foto.

Clima nos bastidores do humorístico '220 volts' é revelado em nova foto publicada pelo ator Marcus Majella, amigo íntimo de Paulo Gustavo (Reprodução/Instagram)

Um outro fã dos personagens de Paulo Gustavo disse que acompanha os programas gravados pelo humorista no Youtube e disparou: “Às vezes parece que está vivo gravando um filme por aí. Eterno”.

Paulo Gustavo morreu aos 42 anos

O ator Paulo Gustavo morreu aos 42 anos. Ele estava internado no Hospital Copa Star,localizado na Zona Sul do Rio de Janeiro, vítima das complicações da Covid-19. Famoso pela personagem Dona Hermínia, o humorista não resistiu ao sofrer uma embolia pulmonar, deixando o marido, Thales, e dois filhos (Gael e Romeu), além do pai, Júlio Marcos, da irmã, Juliana Amaral, e da mãe, Déa Lúcia Amaral.

Atriz revela ‘encontro espiritual’ com Paulo Gustavo

Em janeiro de 2024, Mariana Xavier disse que teve um encontro espiritual com o amigo antes de estrear o monólogo ‘Antes do ano que vem’, no Teatro Adolpho Bloch, no Rio de Janeiro. Ao jornal Extra, a atriz contou que estava insegura, mas um sonho com Paulo foi decisivo para ela apostar no sucesso da peça.

“Eu quase desisti de fazer o monólogo, mas uns dois meses após a morte do Paulo Gustavo eu tive um sonho muito impactante, onde ele aparecia no hospital e eu abria o coração para meia dúzia de pessoas na plateia de um ensaio aberto sobre meu medo e nervosismo de esquecer o texto por preocupação com o meu amigo”, começou Mariana.

Ela contou que quanto mais se abria para as pessoas, mais o público se multiplicava: “O teatro lotou, e eu vi Paulo Gustavo com aquelas roupas brilhosíssimas, de braços abertos pra mim. Demos um abraço tão real, que eu acordei aos prantos às 4h da manhã”. Para Mariana, o sonho foi um encontro espiritual com um amigo que sempre a incentivou.