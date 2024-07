Eliana na Globo: Dona Déa ficou incomodada com a nova contratada

No Domingão, Dona Déa implica com Eliana e roupa flores do camarim

Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, disse que Eliana tem mais privilégios do que ela nos bastidores da final do Dança dos Famosos. De forma irônica, ela disse que não ficou satisfeita quando percebeu que o camarim da ex-SBT era mais caprichado.

A reclamação aconteceu nas redes sociais, onde Dona Déa é um grande sucesso. Na publicação, a idosa contou aos seguidores que fez uma rápida comparação aos camarins e detalhou tudo.

Segundo ela, Eliana tinha flores e tapete no camarim: “Eu abro a porta do camarim de Eliana e vejo tapete, flores. Não foi ciúmes, foi revolta”.

Em seguida, a mãe de Paulo Gustavo contou o que fez para resolver o problema: “Fiz eles pegarem as flores e trazerem tudo para o meu camarim”.

Em tom de brincadeira, Déa disse que é um absurdo todas as flores da Globo estarem no camarim de Eliana, que foi uma das maiores contratações da emissora em 2024.

Café da manhã com Ana Maria Braga

Eliana vai tomar café da manhã com Ana Maria Braga apenas em agosto. Segundo o jornal O Globo, a estratégia é levar a nova contratada do canal após os Jogos Olímpicos de Paris, já que o Mais Você pode ser encurtado no período das competições.

Mas, o primeiro encontro de Ana e Eliana nos estúdios da Globo acontece neste domingo (07), quando as famosas fazem parte do júri artístico da final do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck.

Estratégia para evitar fracasso

Eliana volta aos domingos em 2025 no comando do The Masked Singer Brasil e a Globo já planeja o que deve fazer para a audiência não cair e a Record assumir a liderança com as partidas dos campeonatos estaduais de futebol.

Segundo o colunista Gabriel Perline, da revista Contigo, o talent show de Eliana deve entrar no ar logo após o ‘Esporte Espetacular’, evitando perder o público para a concorrência, que terá sitcoms e quem sabe o novo programa de Rachel Sheherazade no horário.

Vale lembrar que a última temporada do The Masked Singer Brasil era exibida a partir de 15h45, ou seja, minutos antes do início de partidas dos campeonatos estaduais na Record.