‘Estrela da Casa’: Patrícia Poeta conversa com os eliminados do reality

Enquanto Ana Clara comanda o 'Estrela da casa', Patrícia Poeta conversa com o eliminado no 'Encontro'

Em nota enviada à imprensa, a emissora confirmou que os eliminados do ‘Estrela da Casa’ vão passar pelo ‘Encontro’ para conversar com Patrícia Poeta na manhã seguinte à saída do novo reality da TV Globo. Na dinâmica do jogo, o público vota pelo seu predileto e, quem não está no topo dessa votação, deixará a competição às terças-feiras.

ANÚNCIO

Na conversa de quarta-feira, o artista eliminado vai revelar para a apresentadora os detalhes e os sentimentos de deixar o reality comandado por Ana Clara. As histórias que envolvem sua experiência dentro da casa também serão contadas ao telespectador.

Como acontece durante o quadro ‘Café com o Eliminado do BBB’, no ‘Mais Você’, Patrícia estará em São Paulo e o participante eliminado do ‘Estrela da Casa’ no Rio de Janeiro. Por isso, a entrevista será remota.

Patrícia Poeta leva experiência com a música para a conversa

Mãe de DJ e apaixonada por música, a apresentadora do ‘Encontro’ se diz pronta para o desafio que começa nos próximos dias: “A música sempre permeou a minha vida. Minha mãe é apaixonada por música, e agora que eu sou a mãe de um produtor musical e DJ, sempre vivi essas etapas de criação”.

Patrícia disse ainda que fica encantada com o todo processo para criar uma música, desde a descoberta, passando pelo empenho do artista, até chegar na realização: “Vou fazer um intensivão para poder saber tudo o que rola no reality e trazer para o ‘Encontro’ o que o público de casa quer saber”.

Nick é o participante do ‘Estrela da Casa’ mais desejado da web

Nick Cruz, participante natural de Laranjeiras, está no pódio de muitos internautas que assistiram a estreia do ‘Estrela da Casa’ na TV Globo. Inclusive, ele é visto até como o campeão da 1ª temporada do novo reality apresentado por Ana Clara por uma requisito não avaliado pela equipe técnica do programa.

“Todo mundo está de acordo que em termos de gostoso o Nick já é o campeão, certo?”, questionou um fã num comentário deixado no X, antigo Twitter, ao ver a performance de Nick ao longo da noite de terça-feira (13).

Outra pessoa disse que Nick fez parte dos melhores momentos da estreia do ‘Estrela da Casa’ na Globo. Mas, nem todos colocam sua mão no fogo por ele, em outro comentário uma pessoa disse: “O Nick me conquistou,mas ainda é cedo pra falar”, deixando claro que espera as cenas dos próximos dias para saber se ele merece ou não chegar na final.