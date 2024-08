‘Estrela da Casa’: Nick é o participante do reality mais desejado da web

Nick Cruz, participante natural de Laranjeiras, está no pódio de muitos internautas que assistiram a estreia do ‘Estrela da Casa’ na TV Globo. Inclusive, ele é visto até como o campeão da 1ª temporada do novo reality apresentado por Ana Clara por uma requisito não avaliado pela equipe técnica do programa.

“Todo mundo está de acordo que em termos de gostoso o Nick já é o campeão, certo?”, questionou um fã num comentário deixado no X, antigo Twitter, ao ver a performance de Nick ao longo da noite desta terça-feira (13).

Outra pessoa disse que Nick fez parte dos melhores momentos da estreia do ‘Estrela da Casa’ na Globo. Mas, nem todos colocam sua mão no fogo por ele, em outro comentário uma pessoa disse: “O Nick me conquistou,mas ainda é cedo pra falar”, deixando claro que espera as cenas dos próximos dias para saber se ele merece ou não chegar na final.

Nick é o único homem trans que participa do reality ‘Estrela da Casa’

O participante de 26 anos não escondeu de ninguém que é um homem trans e fez o público de casa gerar novos comentários sobre o primeiro dia de confinamento na casa.

No X, um fã do reality apresentado por Ana Clara disse que ama que “os homens cis da casa não tem o molho que esse [Nick] tem .

Além dos comentários de empoderamento, o cantor também ganhou algumas declarações quentes nas redes sociais. Um internauta chegou a dizer que ele era o mais lindo da casa e outro destacou: “De banho tomado, o Nick está se secando e colocando o microfone”.

Tudo que sabemos sobre a vida de Nick Cruz fora do ‘Estrela da Casa’

Sua paixão pela música começou na infância, quando era levado pela mãe aos karaokês da cidade. Mas, aos 15 anos, ele deixou sua casa em Laranjeiras para tentar viver da carreira artística.

Nessa idade já fazia composições e, aos 17 anos, se apresentava em barzinhos. Dois anos mais tarde, lançou seu primeiro clipe. Mesmo assim, sempre precisou trabalhar em obras para se sustentar.

Vivendo no município de Serra, no Espírito Santo, Nick trabalha como pedreiro e se considera uma pessoa calma, mas que não esconde que adora ver uma confusão: “Quando a briga não é comigo, sou a pessoa que fica rindo, que debocha e bota lenha”.