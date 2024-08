‘Estrela da Casa’: Web opina sobre reality que mistura ‘BBB’ e ‘Fama’

‘Estrela da Casa’ é uma das principais apostas da Globo pelos próximos 50 dias, mas a estreia do reality apresentado por Ana Clara precisa melhorar para subir na audiência e se descolar das comparações com o ‘BBB’ e ‘Fama’, feitas pelo telespectador que acompanhou tudo de perto.

ANÚNCIO

O novo reality começou sem criatividade e colocou os 14 artistas numa prova de resistência onde o prêmio era ficar imune na primeira semana de jogo, algo muito comum em praticamente todas as edições do ‘Big Brother Brasil’. Diante disso, há quem disse no X (antigo Twitter) que precisava ter um “jogo da discórdia” com Boninho, diretor do formato inédito na Globo.

Além da imunidade, o campeão levava um prêmio em dinheiro: “Todos iniciam com o saldo de R$ 1 mil. Vocês devem permanecer de pé dentro de um celular e segurando o tempo todo um cartão pelo acesso lateral pelo braço. Quanto mais tempo vocês ficarem, mais o dinheiro pode render. O vencedor da prova ganha o valor acumulado na conta”, explicou Ana Clara.

O ‘Estrela da Casa’ ficou em primeiro lugar, mas a audiência fracassou

O primeiro dia rendeu nas redes sociais, mas a audiência do novo reality show da Globo não foi das melhores, já que competiu contra a partida entre Red Bull Bragantino x Corinthians, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, no SBT.

Segundo o site F5, os dados prévios do Kantar Ibope mostram que o programa da Globo marcou 14 pontos de média na Grande São Paulo. Já os números obtidos pelo site TV Pop revelam que a emissora perdeu quase 3 milhões de telespectadores em São Paulo ao longo do ‘Estrela’.

Web compara o ‘Estrela da Casa’ com outros programas da Globo

Como dito acima, a estreia de Ana Clara no comando de um reality na Globo foi muito comentada nas redes sociais, principalmente no X. Mas, o público acabou indo por um caminho que talvez não fosse esperado por Boninho: a comparação com o ‘BBB’ e o extinto ‘Fama’.

Uma pessoa disse que ao assistir o ‘Estrela da Casa’ ficou difícil de não lembrar do ‘Big Brother’ já que o programa acontece na mesma casa e provas muito parecidas: “Jogo de câmera, perfil de filmagem e provas semelhantes”.



ANÚNCIO

Seguindo a mesma linha de raciocínio, há quem diga que o ‘Estrela da Casa’ é “literalmente” o extinto ‘Fama’ e lamentou: “Quem nasceu depois de 2003 não sabe nem que esse reality existiu”.

“Esse é o ‘BBB’ que o Tiago Abravanel queria estar, povo cantando o tempo todo em qualquer situação”, escreveu outro internauta.

Por fim, há quem aproveitou para reforçar que o programa comandado por Ana Clara é “um teste para ver se ela tem capacidade para substituir o Tadeu” no ‘BBB’.