Esta é a razão pela qual Harry e Meghan Markle teriam se tornado ‘menos atraentes’ para seus amigos famosos

Ninguém os quer? Desde que Harry e Meghan Markle romperam relações com a monarquia britânica, deixaram de ser príncipes para ser duques e passaram a viver nos Estados Unidos, não pararam de protagonizar controvérsias que têm vindo à tona, inclusive na tela e nos livros, expondo alguns segredos da realeza.

O filho mais novo do rei Charles III publicou suas memórias no ano passado, onde denunciou que seu pai questionou sua paternidade, também que houve uma grande briga com seu irmão mais velho William, príncipe de Gales, por defender sua esposa, e que matou vários talibãs quando estava destacado no Afeganistão. O casal também revelou que a rainha Elizabeth havia humilhado Markle por sua cor de pele.

Apesar de tudo isso poder ter um grau de verdade, o casal conquistou o afastamento de algumas celebridades do mundo, até mesmo de seus funcionários, que têm renunciado porque afirmam não suportar sua atitude.

“Ninguém os tolera? Os funcionários não duram com eles”

De acordo com o jornal britânico Daily Mail, esta semana o chefe de equipe dos duques de Sussex, Josh Kettler, renunciou. Ele durou apenas três meses no cargo. “Eles perderam pelo menos 18 funcionários desde que se casaram em 2018, e nove ou mais saíram desde que se mudaram para a Califórnia em 2020″, relatou o jornal.

Harry nomeou Kettler como seu chefe de gabinete no início deste ano, e disse que ele era o homem perfeito para “guiar” Harry “através de sua próxima fase”. E Meghan também ainda não encontrou um diretor executivo para sua nova marca de culinária e estilo de vida American Riviera Orchard, apesar de ter entrevistado vários candidatos.

As amizades também se distanciaram dos duques

Parece que não são apenas os funcionários que estão dizendo adeus ao polêmico casal, mas também todas aquelas celebridades de Hollywood que em algum momento foram próximas e que agora têm mantido distância. Foi o que afirmou o especialista em relações públicas, Ronn Torossian, em um artigo publicado pelo The New York Post.

"Está claro que várias das amizades de alto perfil de Meghan se esfriaram nos últimos anos", disse Torossian em entrevista recente, afirmando que tudo isso ficou evidente quando Meghan presenteou com amostras de sua geleia American Riviera Orchard.

Oprah Winfrey, Tyler Perry e George e Amal Clooney não postaram nada sobre sua nova geleia gourmet. Eles também estabeleceram laços com Priyanka Chopra, Serena Williams, Elton John, Ellen DeGeneres, David e Victoria Beckham, Winfrey, Perry e os Clooney, mas esses parecem estar rompidos no momento.

O especialista apontou que isso poderia ser uma medida tomada pelos artistas para evitar encontros indesejados com a coroa britânica.