Os detalhes impressionantes da mansão herdada pela viúva de Pelé

Por causa da solidão e do alto custo de manutenção, Márcia Aoki, viúva de Pelé, trocou a mansão de quatro andares, sem contar o térreo, onde morava com o Rei do Futebol, que morreu em dezembro de 2022, por um apartamento no Guarujá, litoral sul de São Paulo. Tal atitude fez com que muitos fãs do atleta questionassem as dimensões da casa herdada por ela.

Segundo o G1, a última casa onde Pelé morou era mesmo enorme e tinha quase 4 mil metros quadrados, que foram adaptados ao Rei do Futebol que já estava com a locomoção restrita. O advogado de Márcia, Luiz Kignel, também afirmou ao site que a casa tinha uma vista privilegiada para o mar da Praia de Pernambuco.

Como era dividida a mansão onde Pelé e Márcia moravam?

Começando pelo térreo, a luxuosa casa do Rei do Futebol no litoral paulista contava com uma garagem com vagas para seis carros e um hall para acessar a casa.

De elevador, o jogador chegava ao primeiro andar, onde está localizada a lavanderia e a academia equipada com diferentes aparelhos de fisioterapia e maca. Segundo o G1, o segundo andar da casa herdada por Márcia Aoki era destinado aos hóspedes do casal. Por lá, há ao menos cinco quartos para descansar após uma festa.

Márcia Aoki deixa mansão deixada por Pelé para viver em apartamento (Reprodução/Instagram)

A cozinha e a área social da casa, com churrasqueira, cinema, mesa de sinuca e piano, ficam no terceiro andar da mansão de Pelé. O local possui ainda duas piscinas e um deck com vista para a praia. O último andar era exclusivo de Márcia e Pelé. Nele fica a luxuosa suíte do casal.

A decoração da mansão de Pelé continua intacta

Mesmo com a saída de Márcia Aoki da casa, a decoração continua por lá. Ao longo dos quatro andares é possível ver obras de arte e fotos das conquistas de Pelé ao longo da carreira. Até uma estátua do Rei do Futebol pode ser vista por quem anda pela casa.

Quem administra os bens deixados por Pelé

Após a mudança para um apartamento, a viúva de Pelé entregou as chaves da propriedade ao filho do jogador, Edson Cholbi Nascimento, o Edinho, que é responsável por administrar os bens deixados pelo pai.

Edinho vai cuidar da mansão até que o processo judicial da herança seja concluído. Conforme o G1, a viúva de Pelé apenas aguarda o fim do processo judicial do inventário para passar a mansão para o próprio nome.