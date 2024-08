Pivô da separação de Iza e Yuri Lima põe o dedo em possível reconciliação

As visitas de Yuri Lima até a casa de Iza fizeram Kevelin Gomes, influencer apontada como pivô da separação do casal, voltar aos holofotes. Pelas redes sociais, a famosa alegou que torce pela reconciliação do ex-casal, que espera uma bebê.

A volta da polêmica surgiu depois que um seguidor da produtora de conteúdo adulto perguntou o que ela achava de Yuri continuar acompanhando Iza na reta final da gravidez: “O Yuri voltou a frequentar a casa de Iza. Você torce para eles se acertarem?”, indagou a pessoa.

Em seguida, Kevelin Gomes respondeu que sim: “Com certeza. Que fique de aprendizado e que ele nunca mais sacaneie a esposa”.

‘Terão que acostumar’

Após uma separação turbulenta, Iza e Yuri Lima voltaram a conviver e a cantora disse que as pessoas ‘terão que se acostumar a vê-lo’ próximo dela, já que o ex-jogador do Mirassol é pai de Nala, bebê que nasce daqui a poucos meses.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza e é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final, dando todo apoio”, comentou a assessoria da ex-The Voice.

A nota deixa claro que Iza e Yuri Lima pouco se viram por conta das agendas corridas nos últimos meses e agora os encontros mais frequentes vão acontecer com a chegada da bebê: “Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora”.

Rompeu com o Mirassol

O contrato de Yuri Lima com o Mirassol Futebol Clube foi rompido. O ex-namorado da cantora Iza tinha contrato com o time até novembro deste ano, mas está longe dos campos de futebol há quase um mês, segundo o ‘Globo Esporte’.

Até o momento, não há informações se o meio-campista vai jogar para outro time. Em meio às polêmicas envolvendo o rompimento com a ex-’The Voice Brasil’, a Ponte Preta chegou a sondar o atleta, mas as negociações chegaram ao fim sem nenhum acordo firmado.