‘Terão que acostumar’, dispara Iza sobre reconciliação com Yuri Lima

Após uma separação turbulenta, Iza e Yuri Lima voltaram a conviver e a cantora disse que as pessoas ‘terão que se acostumar a vê-lo’ próximo dela. O jogador do Mirassol, pai de Nala, também voltou a frequentar a casa da cantora.

Grávida de 8 meses, a cantora aproveitou para rebater todas as críticas que recebe nas redes sociais. Segundo a cantora, o convívio tem como intuito fazer o atleta acompanhar a reta final da gestação, como exames e o nascimento da bebê.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza e é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final, dando todo apoio”, comentou a assessoria da ex-The Voice.

A nota deixa claro que Iza e Yuri Lima pouco se viram por conta das agendas corridas nos últimos meses e agora os encontros mais frequentes vão acontecer com a chegada da bebê: “Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora”.

Denúncia de traição e pedido de respeito

Juntos desde 2023, Iza anunciou a separação no dia 11 de julho, quando publicou um vídeo informando os fãs, mas sem dar grandes detalhes.

“Decidi me antecipar, pois sei que surgirão muitas perguntas: ‘Você sabia?’. Aconteceu, e isso é tudo que vou dizer: Nós não somos mais um casal”, começou a famosa, que está grávida de seis meses.

Reprodução/Instagram (instagram.com/@iza)

Em seguida, Iza revelou a traição, chamada por ela como “quebra de confiança” por parte do jogador de futebol.

“Sem confiança, não existe relacionamento. E eu estou grávida. Preciso de sossego e tranquilidade, e isso é tudo que vou falar sobre isso”.

Segundo a cantora carioca, normalmente a sua equipe trataria desse assunto polêmico enviando notas para imprensa, mas ela decidiu falar por ser esta “a maior baixaria” que já aconteceu em sua vida.