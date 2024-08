Kevelin Gomes, pivô da separação de Iza, cria conflito com Pocah

Após ser apontada como pivô da separação entre Iza e o jogador de futebol Yuri Lima, Kevelin Gomes se envolveu em nova polêmica, desta vez com a cantora Pocah durante o programa ‘É Tudo Nosso’, do SBT.

Segundo a colunista Fabia Oliveira, Kevelin teria se sentado atrás da funkeira em busca de maior visibilidade. Porém, a atitude não agradou a ex-BBB, que se recusou a ficar próxima da influenciadora de conteúdo adulto.

A criadora então foi convidada a se retirar do programa após a reclamação. Contudo, Kevelin deu sua versão e afirmou que saiu do estúdio por vontade própria: “Eu, por conta própria, para não gerar mais conflito, resolvi ir embora”.

Segundo ela, ninguém foi expulso do novo programa do SBT: “Não houve expulsão, a mesma se incomodou com a minha presença por ser amiga da cantora [Iza] e conversou com a imprensa que ela não participaria do programa se eu estivesse”, disse ela à jornalista.

Após o episódio, Gomes ironizou e postou um vídeo dançando ao som de “Não sou obrigada”, música da própria Pocah, que não se pronunciou sobre o caso.

Reconciliação

Após uma separação turbulenta, Iza e Yuri Lima voltaram a conviver e a cantora disse que as pessoas ‘terão que se acostumar a vê-lo’ próximo dela. O jogador do Mirassol, pai de Nala, também voltou a frequentar a casa da cantora.

Grávida de 8 meses, a cantora aproveitou para rebater todas as críticas que recebe nas redes sociais. Segundo a cantora, o convívio tem como intuito fazer o atleta acompanhar a reta final da gestação, como exames e o nascimento da bebê.

“Yuri voltou a frequentar a casa da Iza e é algo que as pessoas terão que se acostumar a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final, dando todo apoio”, comentou a assessoria da ex-The Voice.

A nota deixa claro que Iza e Yuri Lima pouco se viram por conta das agendas corridas nos últimos meses e agora os encontros mais frequentes vão acontecer com a chegada da bebê: “Agora que Iza entra no oitavo mês da gravidez, é hora”.