3 filmes para assistir quando você não quer se apaixonar: eles vão confirmar que você está melhor sozinha

São inúmeros os romances infelizes no cinema que reforçam o desejo de não querer se apaixonar.

Seja por terem tido fracassos no amor, terem vivido relacionamentos sentimentais insatisfatórios ou qualquer outra razão, muitos chegam a um ponto na vida em que já não se querem se apaixonar.

E, embora tenham argumentos para apoiar essa posição, geralmente buscam validação na experiência de outras pessoas, em estudos científicos e, é claro, em filmes de amor que terminam mal.

Há inúmeros romances infelizes e realistas no cinema que não só reforçam a vontade de não querer se apaixonar, mas também ajudam a aprender sobre a natureza humana e os relacionamentos.

Suas histórias podem servir como lembrete sobre as voltas sombrias da vida ou que o amor no mundo real raramente se parece ao dos filmes românticos com os quais crescemos.

Se estiver solteira e sem vontade de ter um romance por agora - ou tentando convencer-se disso -, os “filmes antirromânticos” podem ser refrescantes e te ajudar a perceber que é melhor estar sozinha.

No entanto, se não conhece nenhuma produção deste estilo, aqui estão três dramas para assistir quando já não quer mais se apaixonar que te deixarão grandes lições de vida.

O filme "Blue Valentine" (2010)

O filme segue Dean e Cindy, um casal casado com uma filha pequena cujo relacionamento está por um fio enquanto tentam cumprir as expectativas e demandas da vida familiar e profissional.

Diante de um cenário sombrio em seu casamento, eles organizam um encontro romântico em um hotel, onde recordam os bons momentos do passado enquanto tentam recuperar o amor que tinham um pelo outro.

Foi Apenas um Sonho (2008)

Passada nos anos 50, a trama gira em torno de Frank e April, um casal que se apaixona depois de se conhecerem numa festa. Ela sonha em ser atriz e ele em viajar para ter novas experiências.

Com o passar dos anos, tornam-se um casal sólido com dois filhos, mas estão infelizes. Assim, ambos se encontram numa encruzilhada: lutar pelos seus desejos ou aceitar a vida que levam.

Entre o Amor e a Paixão (2011)

O longa-metragem foca em Margot, uma jornalista casada com Lou, um tranquilo e nobre escritor de culinária. Seu relacionamento é bom e estável, embora sem paixão, pois a rotina dita o ritmo.

A sua vida dá uma reviravolta quando conhece Daniel, um belo vizinho por quem se sente atraída. A partir daí, ela começará a duvidar do seu casamento e será inundada pela culpa do desejo reprimido.