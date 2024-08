Com séries na Netflix e Disney+, Juliana Paes não volta para TV Globo

Juliana Paes recusa convite da Globo e Jacutinga não aparece no final de 'Renascer'

Sucesso com ‘Pedaço de Mim’ na Netflix e prestes a estrear ‘Vidas Bandidas’ na Disney+, Juliana Paes não conseguiu achar um espaço na agenda para gravar algumas cenas de Jacutinga para a reta final da novela ‘Renascer’ e preferiu recusar o convite para voltar aos estúdios da TV Globo.

ANÚNCIO

Segundo o site F5, da Folha de São paulo, a negativa de Juliana Paes coloca um ponto final na ideia de Bruno Luperi, neto de Benedito Ruy Barbosa, em trazer a cafetina de volta ao remake, que chega ao fim em setembro. Mas, o autor já colocou o seu novo plano para funcionar e Lucy Alves entra para o elenco da trama das 21h.

Lucy Alves aparece na reta final de ‘Renascer’ para revelar um grande segredo

Sem Juliana Paes no final da novela, a Globo chamou a atriz Lucy Alves, que viveu a protagonista de ‘Travessia’, para interpretar Lilith, filha desconhecida de Jacutinga. Na reta final da novela, ela conta que a cafetina lhe deixou sozinha com sua avó após seu parto.

Em ‘Renascer’, Lilith é uma sanfoneira conhecida que acaba sendo encontrada por Rachid (Almir Sater) e Norberto (Matheus Nachtergaele), que assistem uma apresentação e ficam encantados com a moça.

Lucy Alves é Lilith, filha de Jacutinga no remake de 'Renascer' (Reprodução/Instagram)

Quando a novela estreia de ‘Mania de Você’ na Globo?

Escrita pelo autor João Emanuel Carneiro, a próxima novela das 21h tem sua estreia prevista para o dia 9 de setembro. Esta será a 23ª trama a ocupar o horário na programação da TV Globo.

Enquanto, Eliane Garcia, Marcia Prates, Marina Luisa e Zé Dassilva trabalham nos bastidores, os atores Gabz, Agatha Moreira, Nicolas Prattes, Chay Suede, Adriana Esteves, Mariana Ximenes, Eliane Giardini e Ângelo Antônio dão as caras no elenco principal do folhetim.

A direção da novela substituta de ‘Renascer’ será responsabilidade de Isabella Teixeira, Philippe Barcinski, Guilherme Azevedo e Igor Verde e a direção geral de Noa Bressane.