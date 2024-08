Vidas Bandidas: Conheça a personagem de Juliana Paes nesta série do Disney+

Juliana Paes estreia na série 'Vidas Bandidas', do Disney+, em agosto

Após ‘Pedaço de Mim’ dominar o Top 10 da Netflix, Juliana Paes volta a interpretar uma criminosa na série ‘Vidas Bandidas’, produção brasileira que tem sua estreia prevista para o dia 21 de agosto no Disney+.

Na trama, Juliana interpreta a personagem Bruna, uma líder de quadrilha que assalta turistas ricos no Rio de Janeiro. Ao seu lado está Serginho, bandido interpretado pelo ator Rodrigo Simas, e Raimundo, vivido por Thomas Aquino.

Deu ruim

Em ‘Vida Bandida’, Serginho convence Thomas a roubar Bruna, mas o personagem de Rodrigo Simas mata a irmã da criminosa por acidente e acaba fugindo, deixando o comparsa sozinho no local.

Raimundo acaba sendo preso e condenado, mas Bruna não descansa e em cada capítulo o público descobre um segredo do plano de vingança traçado por ela.

Teaser

O elenco

Além do trio, a nova série brasileira do Disney+ conta com Larissa Nunes, Maria Blopp, Otavio Mueller, Larissa Rocchino e Tatsu Carvalho. A direção está por conta de Gustavo Bonafé.

Hollywood

Juliana Paes viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para promover ‘Pedaço de Mim’ série que aparece no topo das novas produções Netflix, desbancando a última temporada de ‘Elite’.

A minissérie com ar de novela apareceu no Top 10 de 73 países desde a estreia em 5 de julho e conta também com Felipe Abib, Palomma Duarte, João Vitti, Jussara Freire, Martha Nowill e Antonio Grassi.

Remake de Tieta

Os boatos envolvendo um remake de ‘Tieta’ animam Betty Faria, que apontou Juliana Paes como a possível protagonista deste clássico da teledramaturgia. Segundo ela, a atriz que faz a personagem principal de ‘Pedaço de Mim’ (Netflix) é uma excelente opção para os autores.

A sugestão foi feita durante uma entrevista da veterana para o jornalista Marcos Bulques: “Se fizesse um remake, Juliana Paes podia fazer Tieta”, afirmou Betty, que foi escalada para ‘Volta por Cima’, trama substituta de ‘Família é Tudo’, na Globo.