J.K. Rowling e Elon Musk expressam opiniões fortes sobre a polêmica luta de boxe feminino em Paris 2024

Imane Khelif, depois de vencer a italiana Angela Carini em sua polêmica luta preliminar na categoria de 66 quilos do boxe nos Jogos Olímpicos de 2024

O combate entre a italiana Angela Carini e a argelina Imane Khelif tem causado grande controvérsia nos Jogos Olímpicos que estão sendo realizados em Paris. O confronto, que durou 45 segundos, terminou devido à desistência de Carini, que expressou seu descontentamento com a participação de Khelif, uma boxeadora que no ano passado foi desqualificada do Campeonato Mundial Feminino devido aos seus altos níveis de testosterona.

"Podia ter sido a luta da minha vida, mas também tive que preservar minha vida naquele momento", disse emocionada Carini aos jornalistas após a luta da rodada preliminar de 66 kg.

O vídeo do confronto que resultou na renúncia surpreendente se tornou viral nas redes sociais, com comentários de usuários acusando a boxeadora argelina de ser transexual.

Opiniões de J.K. Rowling e Elon Musk

No Twitter/X, a bem-sucedida escritora da saga Harry Potter, J.K. Rowling, disse: “Poderia alguma imagem resumir melhor nosso novo movimento pelos direitos dos homens? O sorriso de um homem que sabe que está protegido por uma estrutura esportiva misógina que se deleita com a angústia de uma mulher que acabou de ser atingida na cabeça, e cuja ambição de vida acabou de ser destruída”.

Por outro lado, o magnata Elon Musk apoiou uma postagem de Riley Gaines. A nadadora americana escreveu que "homens não pertencem aos esportes femininos", e o chefe do Twitter/X respondeu: "Absolutamente".

As vozes mais moderadas incluíram Judy Murray, mãe do tenista da equipe britânica Andy Murray. "Nunca deveria ter sido permitido que isso acontecesse. Traga de volta o teste de cotonete. O esporte deve ser justo e seguro para as mulheres biológicas", escreveu Judy.

Apesar da agitação causada pela participação de Khelif, com muitos afirmando que ela era uma mulher transexual, a realidade da atleta é outra.

Qual é o gênero da boxeadora argelina?

Imane Khelif é uma boxeadora amadora reconhecida que até ganhou uma medalha de prata nos campeonatos mundiais da Associação Internacional de Boxe de 2022.

No entanto, foi desqualificada do Campeonato Mundial de Boxe no Uzbequistão, realizado em 2023, devido aos “altos níveis de testosterona” que apresentou.

O presidente da Associação Internacional de Boxe, Umar Kremlev, afirmou que os resultados dos testes de Khelif e outras atletas indicaram que ela tinha cromossomos 'XY', embora as conclusões nunca tenham sido publicadas, nem revelado em que consistiram esses exames.

Na Argélia, país onde Khelif nasceu e cresceu, a identidade transgênero é proibida. Não são permitidos tratamentos médicos ou hormonais para a transição.

O Comitê Olímpico Internacional só se baseia no passaporte, e aí Imane Khelif está identificada como mulher.

Dado os altos níveis de testosterona, Imane Khelif seria uma pessoa intersexual, que apresenta variações hormonais e genéticas, com níveis elevados de andrógenos, um fenômeno conhecido como hiperandrogenismo. Esta condição pode manifestar-se em diferenças na anatomia, cromossomos e hormônios.