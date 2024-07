Andressa Urach realiza bifurcação na língua e mostra resultado: “dói bastante”

Andressa Urach continua chamando a atenção nas redes sociais, dessa vez com uma modificação corporal. A celebridade utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira (31) para informar que está se recuperando de uma bifurcação realizada na língua na segunda-feira (29).

“Estou salivando muito, tenho duas línguas no pescoço, não consigo falar e está muito inchada a língua que quase não cabe dentro da boca. Dói bastante! Para engolir é bem difícil, estou tomando sopa batida no liquidificador para me alimentar”, disse Andressa Urach.

De acordo com a eterna Vice-Miss Bumbum, o procedimento, também conhecido como ‘língua de cobra’, foi realizado para ‘potencializar sua performance’ durante a produção de conteúdo adulto.

“Tenho me dedicado bastante na produção dos conteúdos e decidir apostar nessa transformação e potencializar os meus conteúdos e performances, e claro trazer essa ideia inovadora para os meus seguidores”, diz Urach.

“Pode parecer estranho para o público, mas sempre tive esse desejo, um aumento no prazer durante as atividades íntimas”.

“A bifurcação da língua foi uma decisão para levar minhas performances a um novo patamar. Minhas expectativas estão altas, acredito que essa modificação trará um diferencial significativo e aumentará a satisfação tanto minha quanto dos meus fãs”, completou a modelo.

TV Globo contrata a ex-BBB Beatriz Reis: ‘O céu é o limite’

O céu é o limite para a ex-BBB Beatriz Reis que renovou seu contrato com a TV Globo. A ex-vendedora do comércio popular de São Paulo comemorou o novo ciclo na emissora, que rompeu com vários ex-participantes do BBB 24, incluindo o campeão Davi Brito.

Famosa pelo bordão “Brasil do Brasil”, Bia disse que essa é a realização de um sonho, em uma nota enviada pela emissora ao site Notícias da TV: “Esse novo ciclo é um momento muito especial que eu sempre esperei viver. Estou muito emocionada e animada”.

Bia do Brás, como também é chamada pelos fãs, afirmou que vai fazer o seu melhor e que pretende conquistar muito mais.

Sucesso

A influenciadora é um sucesso publicitário desde que entrou no BBB 24. Quando saiu do reality ela assinou com marcas conhecidas, como Ton, iFood, Casas Bahia e Neo Química, chamando a atenção da ViU Hub, braço de influenciadores do Grupo Globo.

Segundo o site Notícias da TV, o contrato de Bia Reis com a agência terminaria neste fim de semana, mas um novo acordo foi feito já que a empresa percebeu que o nome da ex-BBB não caiu no esquecimento.

Além dela, a ViU responde comercialmente por Eliana Michaelichen, recém-chegada na Globo, Gil do Vigor, Tadeu Schmidt, Maria Beltrão e Galvão Bueno.

Game show

A ex-BBB Beatriz Reis estará ao lado de Eliana na nova edição do ‘Vem Que Tem’, programa exibido em 28 de novembro, na Globo, durante a Black Friday.

A ex-participante do BBB 24 e a apresentadora vão destacar os produtos de marcas renomadas em meio a dinâmicas, como uma disputa entre famílias anônimas onde elas terão que recriar cenas famosas da televisão ao lado de atores convidados.

Além de Eliana e Bia, a Globo vai colocar mais um famoso para comandar a atração.