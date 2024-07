Zé Neto e Cristiano cancelam shows após diagnóstico médico

Cinco shows da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano foram cancelados e devem ser remarcados para agosto. A interrupção na turnê foi anunciada depois que Zé confirmou que precisa se afastar dos palcos para cuidar de uma inflamação nos pulmões.

ANÚNCIO

Recentemente, o cantor foi diagnosticado com uma pneumonia bacteriana que surge após uma gripe ou resfriado que não passa ou que piora ao longo do tempo e tem como sintomas tosse com catarro, febre e dificuldade para respirar.

No Instagram, o famoso que faz dupla com Cristiano desabafou sobre o momento delicado, mas também demonstrou sinal de força: “Deus sabe de todas as coisas. Nunca irei reclamar. Somente agradecer, e respeitar o processo. Vamos encarar mais uma”.

Cantor, que faz dupla com Cristiano, fez um desabafo nas redes sociais após cancelamento de shows

Comunicado

“O cantor Zé Neto, dupla de Cristiano, foi diagnosticado com pneumonia bacteriana e, para cumprir o tratamento, ficará afastado dos palcos por sete dias”.

Shows cancelados

Segundo a nota publicada pela equipe de Zé Neto e Cristiano, cinco shows foram cancelados e devem ser remarcados “a partir de 1º de agosto”.

As apresentações em Mandirituba/PR (24/07), Marechal Cândido Rondon/PR (25/07), Belo Horizonte/MG (26/07), Catalão/GO (27/07) e Divinópolis de Goiás/GO (28/07) terão suas datas remarcadas.

ANÚNCIO

Problemas de saúde

Aos 34 anos, Zé Neto enfrentou alguns problemas de saúde conhecidos pelos fãs da dupla sertaneja. Durante a pandemia, o artista foi diagnosticado duas vezes com Covid-19 e revelou ter tido problemas pulmonares por causa da doença e do uso de cigarro eletrônico.

No final de 2023, o famoso também sofreu um grave acidente de carro na BR-153, entre Fronteira (MG) e São José do Rio Preto (SP) e precisou ser levado ao hospital para tratar das escoriações e de três fraturas na costela. Além disso, ele passou por cirurgia após corte no braço esquerdo.