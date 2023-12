Zé Neto cita terror após acidente de carro e revela motivo que o levou a parar de beber: “Minha cura”

O cantor Zé Neto, da dupla sertaneja com Cristiano, lembrou dos momentos que viveu após o acidente de carro que sofreu na BR-153, em Fronteira (MG), na noite do último dia 5 de dezembro. Em entrevista ao “Fantástico”, da TV Globo, o sertanejo disse que chegou a pensar que morreria queimado e garantiu que não estava alcoolizado. Ele não faz o consumo de bebidas alcóolicas há seis meses e revelou o motivo.

“Fiz uma promessa pelo filho do Cris. Eu costumo dizer que aquele pinguinho de gente é responsável pela minha cura”, disse Zé Neto, que é padrinho de Miguel.

O menino nasceu com Tetralogia De Fallot, uma doença rara no coração, que afeta a circulação e a oxigenação do sangue. Ele teve que passar por uma cirurgia em outubro passado, quando tinha apenas cinco meses de vida.

Sobre o acidente, o sertanejo disse que pensou que iria morrer queimado. “Lembro da sensação, do medo, da primeira pancada que o carro sofreu. Lembro do meu grito e dos gritos das pessoas que estavam nos outros carros (...) tentava abrir a porta e não conseguia. Aquela fumaça foi entrando, aquele cheiro. Pensei: ‘meu carro vai pegar fogo. Vou morrer queimado aqui dentro’”, contou ele.

O cantor lembrou, ainda, que foi socorrido pelo motorista do caminhão com o qual ele colidiu. “Ele foi até o carro e ficou me ajudando. Depois, conseguiu entortar a porta, e me puxou para fora. Caí zonzo por conta da pancada e vomitei bastante. Minha boca estava sangrando demais”, lembrou.

Por conta do acidente, Zé Neto fraturou três costelas e sofreu um corte no braço esquerdo. Ele também foi diagnosticado com uma contusão pulmonar, em função da pancada. Ele não fez exame toxicológico, pois, segundo os médicos e a polícia, não havia nenhum sinal de que teria ingerido bebida alcoólica.

A esposa do sertanejo, Natália Toscano, seguia pela mesma estrada, mas em outro carro, levando os filhos Angelina, de 3 anos, e José Filho, de 6. “Eu não cheguei a ver a colisão em si porque já era uma descida e eu ainda estava entrando na rodovia. Só a bagunça ali mesmo, mas na hora já me deu um ‘é meu marido’”, disse ela.

Carro de Zé Neto ficou destruído após acidente na BR-153 (Reprodução/Instagram)

O acidente

De acordo com a polícia, Zé Neto seguia pela rodovia quando colidiu lateralmente com uma carreta. Com o impacto, a carreta ficou atravessada na estrada, causando interdição do fluxo e, em seguida, outros dois veículos se envolveram na batida.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), cinco pessoas ficaram feridas nesta colisão: Zé Neto, uma mulher e uma criança, que estavam num segundo carro, e um homem e uma mulher, que estavam em um terceiro veículo.

A PRF ainda informou que uma das mulheres ficou gravemente ferida e as outras vítimas sofreram ferimentos leves. No entanto, as causas do acidente são investigadas.

A assessoria do cantor sertanejo disse que ele havia saído de seu rancho em Fronteira (MG) com destino a São José do Rio Preto (SP).

