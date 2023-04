“Corno e fofoqueiro”: cantor Zé Neto disse que está sendo processado por marido traído

O cantor Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, disse que está enfrentando um processo judicial por parte de um marido traído.

O sertanejo fez a confissão durante um show da dupla em Mirassol, no interior de São Paulo, de acordo com o colunista Léo Dias, do Metrópoles.

Segundo ele, tudo começou com uma brincadeira inocente durante o show, quando ele chamou uma das fãs para subir no paco e ela confessou para todo o público presente que tinha traído seu marido. Em tom de brincadeira, Zé Neto chamou o marido de “corno”, e tudo não passaria de mais uma brincadeira típica de shows de rodeio se depois de algumas semanas ele não tivesse recebido uma intimação judicial referente a um processo de calúnia e difamação.

O marido traído resolveu tirar a limpo as piadas da dupla durante o show de Mirassol e entrou na Justiça. Sem perder a calma, Zé Neto falou que já tem uma estratégia para o dia que tiver que prestar o depoimento: “Vou falar para a juíza que além de corno ele é fofoqueiro”, afirmou.

37 vezes?

A dupla foi incitada durante uma entrevista a comentar uma fala do também cantor Naldo Benny, que afirmou que costuma fazer sexo 37 vezes por semana. A pergunta também virou motivo de piada entre a dupla: “Ah, o c# é dele, mesmo, né? Então problema dele”, disse Zé Neto.

Já escaldado, ele desconversou: “Brincadeira, tá? Olha, se ele se dá conta, ótimo”, disse.

Sobre sua frequência sexual, ele garantiu que está bem longe de Naldo Benny: “Olha, eu transo, acho que, umas 12 vezes no mês.”