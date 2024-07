Lumena usa megafone para mandar recado ‘bizarro’ para Nego Di

Lumena Aleluia, aliada de Nego Di no BBB 21, voltou a fazer piada com a prisão do humorista. Agora, a influencer usou um megafone para dizer que “tá na prova de resistência”, uma alusão ao reality da TV Globo.

A participante do De Férias com o Ex foi até a entrada de uma penitenciária após ter um encontro com o humorista negado.

A psicóloga também fez piada com a vida sexual de Nego Di dentro da prisão. Com um carro parado na frente de uma delegacia da Polícia Civil, Lumena fez um vídeo onde fala que vai ajudar o gaúcho: “Camisinha extra larga para você. Lubrificante dos melhores, meu pivete”.

Doação ao RS

A quebra do sigilo bancário de Nego Di também virou piada na boca de Lumena. A ex-sister disse que R$ 100 “não dá pra desentupir uma pia, quanto mais ajudar o povo na enchente”.

Foi descoberto recentemente que o famoso fez um pix de apenas R$ 100 para uma vaquinha direcionada aos desabrigados e não de R$ 1 milhão, como ele havia falado.

Jogo do tigrinho

Lumena Aleluia aproveitou a polêmica para dar uma dica ao seu aliado no reality show da Globo. Segundo ela “o gerente do tigrinho” ligou e pediu para ela conversar com o gaúcho.

“Você me falou que queria voltar pra Globo, mas precisava ser pela reportagem do Fantástico, Nego Di? Você me mandou mensagem, falou que queria voltar para a televisão, mas precisava ser pelo Datena? Ressignifique sua jornada, meu pivete”, finalizou ela.

Antes de tudo isso, a ex-sister disse que o humorista não aprendeu a lição e que está fazendo outra rifa na cadeia.

“O Nego Di não aprende a lição mesmo. Já tá fazendo outra rifa. Tá rifando o c* dele na cadeia”, afirmou Lumena num vídeo postado no X, antigo Twitter.