Caso Nego Di: Prints revelam o que humorista dizia às vítimas de golpe

Após quatro dias preso na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), prints revelam que Nego Di conversou com os compradores que reclamaram dos produtos de sua loja virtual (Tadizuera) que nunca foram entregues. Diante do problema, o ex-BBB disse que ninguém seria lesado.

ANÚNCIO

“Ninguém vai te roubar”, diz o humorista para uma vítima que reclama do atraso na entrega do produto e tenta o reembolso do dinheiro investido, em uma das conversas obtidas pelo site Metrópoles.

Além do ex-BBB, Anderson Boneti, seu sócio na loja virtual que funcionou entre 18 de março e 26 de julho de 2022, também teve sua prisão preventiva decretada.

Nego Di preso

A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do humorista, que segue preso preventivamente em Canoas (RS), suspeito por estelionato.

Para Justiça e o Ministério Público, o famoso tem alto risco de fuga e pode voltar a cometer os crimes, já que é seguido nas redes sociais por mais de 10 milhões de pessoas.

Cristiano Reschke, delegado que investiga o caso, revelou que Nego Di aparece em vídeos debochando das vítimas, enquanto dirigia um carro de luxo, uma Mercedes branca, conversível.

Esposa preocupada

A influenciadora Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, disse que está derrotada com a prisão do humorista e ex-BBB, investigado por lavagem de dinheiro e estelionato.

ANÚNCIO

Enquanto o famoso segue detido na Pecan, ela pagou a fiança no valor de R$14,1 mil e foi liberada no mesmo dia que foi presa em flagrante por posse de arma de uso exclusivo das Forças Armadas.

Bens bloqueados

Gabriela avisou que está sem conta bancária, celular e carro e que se sente completamente derrotada, acabada e destruída.

“Estava tudo bem, minha felicidade era estarmos juntos. Mas agora eu estou sem ele, meu único pensamento é no meu marido. Nada diferente disso”.

A denúncia

Conforme a investigação, Nego Di e seu sócio Anderson Bonetti lesaram pelo menos 370 pessoas que compraram produtos em uma loja virtual, em 2022, mas nunca receberam os itens.

A investigação aponta diversas movimentações bancárias feitas pelo influenciador, que na ocasião ultrapassam o valor de R$ 5 milhões.