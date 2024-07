Nego Di é preso após suposto golpe milionário; entenda o caso

No último domingo, dia 14 de julho, o influenciador e humorista Dilson Alves d Silva Neto, conhecido como Nego Di, foi preso pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul. Conforme informações do G1, o ex-BBB era alvo de uma operação do Ministério Público que investigava casos de lavagem de dinheiro.

Em declaração à reportagem, a equipe de defesa do humorista afirmou que está “tomando as medidas cabíveis” sobre o caso, que envolve a prisão preventiva em decorrência de outra investigação. Além da operação sobre lavagem de dinheiro, Nego Di também é investigado pelo crime de estelionato.

A investigação que levou à prisão do influenciador é referente a uma loja virtual da qual ele é proprietário. A loja em questão seria conhecida por realizar a venda de produtos, mas nunca os entregar aos compradores. Ao menos 370 pessoas foram lesadas pela loja em questão, que teve uma movimentação financeira de, aproximadamente, R$5 milhões em 2022, segundo dados apurados pela Polícia Civil.

O caso em questão é investigado há tempos, e já levou à prisão de Anderson Boneti, sócio de Nego Di. Ele teve a prisão preventiva decretada no ano de 2023 e chegou a ser preso na Paraíba e, 25 de fevereiro. Ele foi solto dias depois.

Entenda o caso

Nego Di consta como sendo proprietário da loja virtual “Tadizuera”, que operou entre os meses de março e julho de 2022, quando foi retirada do ar por determinação da Justiça. Em seus perfis nas redes sociais, o influenciador costumava divulgar a loja e produtos à venda com valor abaixo do mercado, chamando atenção dos possíveis compradores.

Conforme informações da Polícia Civil, seguidores chegaram a adquirir os produtos, mas nunca receberam a compra, algo que os investigadores afirmaram ser de conhecimento do influenciador, visto que ele nem sequer possuía um estoque dos produtos oferecidos para venda.

Apesar de não entregar os produtos aos compradores, os investigadores revelam que Nego Di movimentava as contas bancárias da empresa, que tinham os valores pagos pelos clientes. Segundo informações, foram feitas diversas tentativas de intimar o humorista a prestar esclarecimentos, mas ele não era encontrado.

Na nova operação, realizada na última sexta-feira, 12 de julho, o humorista passou a ser investigado pelo crime de lavagem de dinheiro, após supostas irregularidades envolvendo sorteios virtuais com prêmios que atraiam os seguidores serem reveladas. Ele anunciava as rifas virtuais por meio de suas redes sociais. As autoridades passaram a investigar depois que o influenciador começou a promover o sorteio de um carro de luxo blindado.

Durante a operação, Nego Di e sua esposa, Gabriela Sousa, foram presos pela Polícia Civil em Santa Catarina. Segundo a reportagem, a mulher foi presa em flagrante por porte de arma de uso restrito, mas foi liberada após pagar R$14 mil de fiança.