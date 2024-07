Suspeito de estelionato: Ex-BBB Nego Di está em penitenciária no RS

Suspeito de estelionato, o ex-BBB Nego Di foi levado para a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no Rio Grande do Sul

O ex-BBB Nego Di foi levado para a Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), no Rio Grande do Sul (RS), onde acontecem as investigações da polícia. O humorista é acusado de estelionato e foi preso no domingo (14) em Santa Catarina (SC).

ANÚNCIO

Segundo o delegado Fernando Sodré, responsável pela investigação, a polícia verifica a lavagem de dinheiro: “Verificar algum tipo de bem patrimonial, crime patrimonial envolvido”, detalha ele ao G1.

Nego Di preso

O humorista e ex-BBB foi preso preventivamente pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul no domingo (14), quando foi encontrado na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis.

A detenção acontece depois do nome do famoso aparecer como alvo de uma operação do Ministério Público (MP) por suspeita de lavagem de dinheiro, que gerou um prejuízo financeiro para 370 vítimas.

Os detalhes da prisão

Dilson Alves da Silva Neto, o Nego Di, seria um dos líderes do esquema de venda online de produtos que nunca foram entregues que ultrapassa a casa dos R$ 5 milhões.

Antes disso, o humorista já tinha sofrido sanções da Justiça do Rio Grande do Sul por divulgação de fake news em seus perfis nas redes sociais.

Foragido

Anderson Bonetti, o sócio de Nego Di, está foragido. Suspeito de estelionato, ele teve seu mandado de prisão preventiva expedido.

ANÚNCIO

Boneti chegou a ser preso na Paraíba em 25 de fevereiro de 2023, mas solto dias depois.

Nota da defesa

“A defesa esclarece que até o presente momento não teve acesso aos autos do inquérito conduzido pelo Ministério Público. Portanto, qualquer divulgação de informações carece de cautela para evitar uma condenação prévia e irreparável à imagem dos investigados.

Esclarecemos ainda que a inocência dos investigados será provada em momento oportuno, conforme o devido processo legal. A defesa reitera a importância do princípio da presunção de inocência e solicita que quaisquer informações sejam divulgadas com responsabilidade e respeito aos direitos fundamentais.”

Hernani Fortini, Jefferson Billo da Silva, Flora Volcato e Clementina Ana Dalapicula.