Caso Nego Di: Esposa fala em derrota e preocupação após prisão

A influenciadora fitness Gabriela Sousa, esposa de Nego Di, disse que está derrotada com a prisão do humorista e ex-BBB, investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul por lavagem de dinheiro e estelionato.

Enquanto o famoso segue detido na Penitenciária Estadual de Canoas (Pecan), a influencer pagou a fiança no valor de R$14,1 mil e foi liberada no mesmo dia que foi presa em flagrante por posse de arma de uso exclusivo das Forças Armadas.

Bens bloqueados

Após a prisão do casal, Gabriela avisou que está sem conta bancária, celular e carro e que se sente completamente derrotada, acabada e destruída.

“Estava tudo bem, minha felicidade era estarmos juntos. Mas agora eu estou sem ele, meu único pensamento é no meu marido. Nada diferente disso”, disse a influenciadora.

Fora da prisão, a esposa de Nego Di alegou que segue longe da mídia e das redes sociais: “Não tenho cabeça nenhuma”.

Gabriela Sousa também agradeceu o apoio dos amigos e parentes: “Quero agradecer todo mundo que está me ajudando. Meu único pensamento é no meu marido, Nego Di, e agradeço cada um de vocês, e que a Justiça seja feita”.

Nego Di na Prisão

A Justiça do Rio Grande do Sul negou o pedido de habeas corpus feito pela defesa do humorista, que segue preso preventivamente em Canoas (RS), suspeito por estelionato.

Para Justiça e o Ministério Público, o famoso tem alto risco de fuga e pode voltar a cometer os crimes, já que é seguido nas redes sociais por mais de 10 milhões de pessoas.

A denúncia

Conforme a investigação, Nego Di e seu sócio, Anderson Bonetti, lesaram pelo menos 370 pessoas que compraram produtos em uma loja virtual, em 2022, mas nunca receberam os itens.

A investigação aponta diversas movimentações bancárias feitas pelo influenciador, que na ocasião ultrapassam o valor de R$ 5 milhões.