Últimos momentos de vida do ator de ‘Pantanal’ é capturado por câmera de segurança

Novas imagens relacionadas aos últimos momentos de Thommy Schiavo, ator de 39 anos, responsável por dar vida a João Zoinho na segunda parte da telenovela ‘Pantanal’, foram divulgadas. É possível ver o momento em que o ator se desequilibra e cai da sacada do 2º piso do prédio onde morava, em Cuiabá.

ANÚNCIO

Como é revelado nas imagens, Thommy passeia pela sacada e tenta abrir a porta da casa por algumas vezes. O ator se deita no chão, se levanta e, posteriormente, perde o equilíbrio. Em seguida, é possível vê-lo bater no parapeito da sacada e sofrer a queda.

Confira o vídeo da câmera de segurança que tem circulado:

Segundo informações do g1, o amigo de Thommy Schiavo, Paulo Junqueira, revelou que na época o ator estava em Cuiabá para trabalharem juntos em um projeto de pescaria, mas sem deixar a carreira de ator.

Seu amigo teria contado, na sexta-feira (19), que Thommy saiu com os amigos para comemorar as metas do mês em um happy hour. De acordo com ele, o ator de ‘Pantanal’ bebeu cerca de seis garrafas de cerveja e, no entanto, estava bem.

“Deixei ele em casa por volta da 0h, mas acho que ele saiu depois, porque quando deixei ele em casa ele estava bem e consciente e com uma roupa diferente da qual vi ele no dia seguinte, já morto”, disse ele.

Leia mais:

ANÚNCIO

O caso

Thommy Schiavo morreu no sábado (20) após cair da sacada da casa onde morava. O ator, integrante da segunda fase da novela Pantanal na TV Globo dando vida ao peão João Zoinho, deixou a esposa Angra Monaliza e uma filha de um ano.

Conforme o boletim feito pela Polícia Civil, o ator morreu após cair de uma cerca de quatro metros de altura e foi encontrado de barriga para baixo e sem ferimentos aparentes, mas já morto.

Antes da queda, as imagens da câmera de segurança Tommy estava sentado no andar superior e depois deitou na sacada do 2° andar do prédio onde morava, mas quando levantou acabou se desequilibrando e caindo.