Branco Mello, dos Titãs, descobre novo tumor nas amígdalas e passará por terceira cirurgia

Branco Mello, músico integrante da banda Titãs, descobriu um novo tumor em uma das amígdalas após realizar exame de rotina. Segundo a assessoria do grupo, ele passará por uma cirurgia para a retirada.

Devido aos cuidados da saúde, Branco se manterá afastado dos shows dos Titãs até que se recupere completamente da cirurgia. Por outro lado, seus colegas de banda Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão com os shows com o músico Caio Góes na posição de baixista.

Apesar da identificação do tumor inicial, Branco Mello já passou por outras duas cirurgias de remoção de tumores. O músico chegou a remover um tumor na língua em 2024, além de outro na hipofaringe em 2021.

Branco Mello recebeu o diagnóstico de câncer na laringe em 2018. Mesmo após os tratamentos, a doença voltou em 2021, período em que realizou a cirurgia.

Confira o comunicado oficial

“Branco Mello passará por uma nova cirurgia, dessa vez para a retirada de um pequeno tumor inicial, localizado em uma das amígdalas, que foi detectado em um exame de rotina.Ele ficará um período afastado dos shows e retornará quando completar sua recuperação. Sérgio Britto, Tony Bellotto, Beto Lee e Mário Fabre seguirão cumprindo a agenda de shows com o músico Caio Góes, que assumirá o baixo até a sua volta.”

