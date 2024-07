Famosos apoiam Otaviano Costa diagnosticado com doença silenciosa

Muitos famosos usaram as redes sociais para mandar mensagens positivas para o apresentador Otaviano Costa, após sua cirurgia no peito devido a um aneurisma da aorta.

ANÚNCIO

A atriz Mônica Iozzi, sua parceira no Vídeo Show (Globo) foi uma das primeiras a declarar todo seu carinho. No Instagram, ela escreveu: “Que sorte você ter descoberto a tempo de fazer a cirurgia. Sorte a nossa, sorte da gente que te ama!!! Estou aqui com você no meu coração e nos meus pensamentos. Já deu tudo certo! Te amo!”.

Glória Pires também usou as redes para deixar um recado ao comunicador. A famosa disse em seu texto que rezava pela completa recuperação do marido da atriz Flávia Alessandra.

Thiago Fragoso desejou que Otaviano Costa se recupere o mais rápido possível e falou sobre o privilégio de conviver ao lado do famoso: “Graças a Deus o pior ficou pra trás. Essas situações fazem a gente pensar na vida e entender como tudo é especial e único. Que você se recupere bem rápido!”.

Flávia Alessandra também resolveu usar as redes sociais para falar com os fãs e demonstrar que o marido está bem: “Todo meu agradecimento ao Senhor por meu amor estar aqui!”, afirmou a atriz casada com Otaviano desde 2006.

O diagnóstico

Otaviano Costa anunciou seu diagnóstico nesta segunda-feira (22), quando foi às redes sociais falar que descobriu um aneurisma da aorta durante um exame de rotina.

“Num simples eletrocardiograma, o médico detectou o avanço de algo que estava colocando a minha vida em risco. Eu estava com um aneurisma da aorta ascendente torácica num nível muito perigoso”.

ANÚNCIO

O aneurisma da aorta corresponde a um alargamento anormal da parede da aorta e pode ocorrer em qualquer local e, em sua maioria, ser assintomático até à sua ruptura.

Porém, raramente podem se manifestar sob a forma de dor abdominal crônica ou através de complicações trombo-embólicas, sendo que os sintomáticos têm um maior risco de romper.