Casamento às Cegas: Polícia aguarda laudo após denúncia de abuso sexual

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) declarou, em nota enviada ao GShow, que o caso de abuso sexual denunciado por Ingrid Santa Rita no último episódio do Casamento às Cegas 4 (Netflix) segue na fase de aguardo de laudo pericial.

ANÚNCIO

A SSP também confirmou que Leandro Marçal, acusado de abuso sexual pela ex-esposa, prestou depoimento na quarta-feira (17), após receber a intimação.

Vale lembrar que na terça (16), a Justiça concedeu uma medida protetiva para Ingrid, que denunciou o caso à polícia.

Confira a nota!

“O inquérito segue em andamento pela Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Osasco. O investigado compareceu à unidade, nesta quarta-feira (17), e prestou depoimento. A autoridade aguarda o laudo pericial para análise e segue em diligências para elucidar o caso”

ATENÇÃO, O TEXTO A SEGUIR CONTÉM RELATOS DE ABUSOS SEXUAIS

A denúncia

No último episódio do ‘Casamento às Cegas: Uma Nova Chance’, Ingrid Santa Rita falou sobre o fim do casamento com Leandro e acusou o ex de estuprá-la.

Rita alegou que o casal teve muitas relações consensuais, mas o abuso aconteceu com ela desacordada.

ANÚNCIO

“O Leandro me esperava dormir para tentar resolver o problema dele. Na cabeça dele, se ele conseguisse transar comigo, não teríamos mais problema nenhum”, disse ela durante o programa.

Rita alegou que acordava e pedia para Leandro parar, mas não resultou: “Ele tentava me penetrar com o pênis sem ereção. Eu acordava e pedia pra ele parar. Eu voltava a dormir e ele tentava a penetração com o dedo no meu ânus, na minha vagina. Eu acordava com ele me chupando”.

A defesa

Após o caso se tornar público, Leandro Marçal foi às redes sociais para se defender e disse que jamais abusou de Ingrid.

“Eu, Leandro Marçal, informo que jamais pratiquei quaisquer fatos que me foram imputados pela Sra. Ingrid Santa Rita, com quem tive um breve relacionamento amoroso, como é de notório conhecimento”, escreveu ele no Instagram.

Crime e punição

O artigo 213 do Código Penal considera estupro “constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso”.

A pena é de 6 a 10 anos de prisão, podendo chegar a 12 se a vítima tiver entre 14 e 18 anos de idade.

A violência contra a mulher também é vista como crime no Código Penal, com pena de prisão. A denúncia pode ser feita pelos telefones 190 ou 180.