Netflix coloca 15 divorciados na 4ª temporada de Casamento às Cegas Brasil

Klebber Toledo e Camila Queiroz apresentam a 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil na Netflix

A Netflix quer provar que sempre há uma nova oportunidade para amar e colocou 15 pessoas divorciadas na nova temporada do Casamento às Cegas Brasil, reality que tem estreia marcada para o dia 19 de junho.

ANÚNCIO

“Todos os participantes de Casamento às Cegas Brasil - Uma Nova Chance já viveram relacionamentos sérios mas ainda não tiveram um final feliz. Será que chegou a vez deles?”, questiona a plataforma de streaming ao divulgar o teaser do programa apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo.

Conheça 15 participantes do Casamento às Cegas Brasil

Alexandre Thomaz

Alexandre Thomaz está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Aos 34 anos, o empresário tem um filho de dois anos, fruto do seu último relacionamento, que acabou recentemente. Ele procura uma mulher independente e ambiciosa, assim como ele.

André Romano

André Romano está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

O analista de conformidades também é pai de uma menina de três anos e quer encontrar uma pessoa para dividir sua rotina e os planos para um futuro melhor. André tem 30 anos e vive em São Paulo.

Ariela Carasso

Ariela Carasso está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Essa paulistana tem 34 anos e trabalha como diretora de eventos. Workaholic, ela mora com os pais e se diz pronta para superar as decepções dos relacionamentos anteriores.

Evandro Pinto

Evandro Pinto está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Quem se interessar pelo Evandro terá que encarar uma família numerosa. Ele tem seis irmãos e é pai de duas meninas, além de ser muito próximo da mãe.

Separado há 5 anos, ele mora sozinho com o seu cão, mas está em busca de um relacionamento maduro na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil.

ANÚNCIO

Gabriel Kaled

Gabriel Kaled está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Antes de entrar no reality da Netflix, Kaled morou junto e até usou a aliança da avó durante um pedido de casamento que não deu certo.

Agora, essa aliança está à espera da dona definitiva com direito a festa de casamento, padrinhos, terno e tudo que tem direito.

Ingrid Santa Rita

Ingrid está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Mãe de duas filhas, uma de 21 e outra de 14 anos, Ingrid mora com a mãe e o padrasto enquanto sua casa dos sonhos está quase finalizada.

Essa arquiteta de 33 anos garante que não tem muita paciência para aplicativos, mas ainda está na busca pelo amor perfeito.

Leandro Marçal

Leandro Marçal está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

O personal trainer foi casado por três anos, mas se separou recentemente. Atualmente, mora sozinho, mas já se sente preparado para construir uma nova história repleta de afeto e companheirismo.

Leonardo Plácido

Leonardo Plácido está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Após ver o seu relacionamento de quatro anos acabar, esse advogado está solteiro há oito anos e acredita muito na energia do universo. Para ele, o Casamento às Cegas Brasil vai abrir uma porta para uma nova relação saudável.

Marcia Ishimoto

Marcia Ishimoto está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

O casamento dos pais serve de inspiração para Marcia, que tem um filho de cinco anos, fruto de um relacionamento que não deu certo.

Ela segue sendo amiga do ex e acredita que pode encontrar o amor da sua vida no programa da Netflix.

Marília Pinheiro

Marília Pinheiro está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Marília já morou junto com parceiros do passado duas vezes, o primeiro por 5 anos e o segundo por mais de um ano. Animada, ela vai pra academia cedo mesmo depois de curtir uma noitada.

Muriel de Aquino Silva

Muriel de Aquino Silva está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Essa executiva de vendas sabe muito bem o que quer na vida. Divorciada, Muriel voltou a acreditar no amor e tem o sonho de ser mãe. Está com saudade de aquecer o coração e contar sua rotina para um companheiro. Busca um homem que a apoie e que não seja indeciso.

Patrick Ribeiro

Patrick Ribeiro está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Filho único, Patrick está solteiro há alguns meses. Seu relacionamento mais longo durou 7 anos, sendo 4 deles morando junto.

Ele acha que está na hora de se apaixonar novamente e viver o futuro com alguém ao seu lado.

Renata Giaffredo

Renata Giaffredo está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Mãe de pet, essa participante do Casamento às Cegas tem uma irmã gêmea idêntica com quem mora há cinco anos.

Antes do programa da Netflix, ela viveu uma união estável e garante que está pronta para uma nova chance neste momento da sua vida.

Rodrigo Knoeller

Rodrigo Knoeller está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Rodrigo morou junto por nove anos, mas o relacionamento chegou ao fim. Ele gosta muito de música e esportes, quer encontrar uma companheira que curta tudo isso e mais um pouco com ele.

Vanessa Kurashiki

Vanessa Kurashiki está na 4ª temporada do Casamento às Cegas Brasil (Divulgação/Netflix)

Pedida em casamento no passado, Vanessa mora sozinha com sua cadelinha e sonha em ser mãe. Ela revela que não desistiu de encontrar um amor saudável, que seja companheiro e com a espiritualidade em dia.